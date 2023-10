El Partido Socialista anunciará que no apoyará a Javier Milei

El exgobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti adelantó que ese espacio resolverá la próxima semana de manera orgánica no votar al candidato presidencial de La Libertad Avanza. Sin embargo, no dio precisiones sobre un eventual apoyo a Massa, o si se dará libertad de acción.



El exgobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti adelantó este miércoles que el Partido Socialista (PS) resolverá la próxima semana de manera orgánica no votar en el balotaje al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, aunque no dio precisiones sobre un eventual apoyo al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, o si se dará libertad de acción a sus afiliados.

"Ahora queda la posibilidad del balotaje entre Milei y Massa. Obviamente que nosotros, como partido, a Milei no lo podemos votar nunca por todos estos planteos y por su posición", indicó el diputado provincial electo en declaraciones a radio Universidad, de Santa Fe.

En ese sentido, Bonfatti dijo que Milei "cometió muchísimos errores", entre los que mencionó "estar en contra de la educación pública, en contra de la paternidad, cerrar el Conicet, vender YPF, cortar relaciones con China, que es nuestro mayor socio comercial".

"Y la última semana, romper relaciones con el Vaticano porque el Papa `es comunista´. Creo que esas cosas han variado el voto de mucha gente", analizó.

Además, criticó al candidato libertario porque "ha convocado ahora a los que decía que eran la casta, convoca a (Myriam) Bregman y convoca a (Patricia) Bullrich".

En tanto, Bonfatti criticó también a Massa porque en su opinión "no ha demostrado para nada en todo este tiempo, en que prácticamente ha sido el presidente, orientar el rumbo del país positivamente".

De todas formas, insistió en que van "a tomar como partido una decisión, pero lo que es seguro es que el voto a Milei no está".

Consultado sobre los posibles pasos a seguir, entre el apoyo explícito a Massa, en voto en blanco o la libertad de acción, Bonfatti señaló: "Siempre están esas tres opciones, lo que es seguro es que no voto a Milei".

Luego, dijo que a la coalición de partidos que llevó a la gobernación al radical Maximiliano Pullaro "no le corresponde" tomar una postura común respecto del balotaje, y consideró que "si hay el apoyo explícito a algún candidato, tiene que ser con propuestas, no es un cheque en blanco, hay que sentarse y hacer un planteo de cosas mínimas que se deberían garantizar".

Finalmente, el exgobernador confirmó que "la semana que viene habrá una reunión de la Mesa Nacional del partido", tras lo cual se conocerá su postura respecto a la segunda vuelta.