Los fallos de ciberseguridad en empresas: la importancia del error humano

Las empresas se enfrentan a desafíos constantes en la protección de sus activos digitales. En ciertas ocasiones, la vulnerabilidad no proviene de amenazas externas, sino de errores internos.

En la era digital en la que vivimos, la ciberseguridad se ha convertido en un tema crítico para todas las empresas. Sin embargo, uno de los desafíos más significativos que enfrentan las organizaciones en este frente es el error humano.

A menudo, los incidentes de ciberseguridad tienen su origen en acciones no intencionadas o descuidadas de los empleados. Por lo tanto, el error humano es una causa común de estos fallos de seguridad y un vector de ataque.

¿Por qué esos errores pueden generar un ataque cibernético?

1. Falta de conciencia y capacitación: muchos empleados no están debidamente capacitados en temas de ciberseguridad, lo que los deja vulnerables a las amenazas cibernéticas. La falta de conciencia puede llevar a tomar decisiones riesgosas, como abrir correos electrónicos sospechosos o descargar archivos adjuntos maliciosos.

2. Phishing e ingeniería social: los ataques de phishing y la ingeniería social son técnicas utilizadas por ciberdelincuentes para engañar a las personas y obtener información confidencial. Esto a menudo implica la manipulación de empleados para que revelen datos sensibles o realicen acciones perjudiciales.

Según el informe "X-Force Threat Intelligence Index 2023" el phishing sigue siendo el principal vector de infección, identificado en el 41% de los incidentes.

3. Contraseñas débiles o compartidas: la elección de contraseñas débiles o compartir claves entre colegas puede permitir un acceso no autorizado a sistemas y datos.

4. Dispositivos no actualizados: no mantener sistemas y dispositivos actualizados con las últimas actualizaciones de seguridad puede crear vulnerabilidades en la defensa no solo del dispositivo, sino de la empresa.

5. Uso indebido de dispositivos personales: la introducción de dispositivos personales en el entorno laboral aumenta el riesgo de exposición a amenazas si no se establecen políticas claras de seguridad.

6. No reportar incidentes: la falta de informes oportunos sobre incidentes de seguridad puede retrasar la respuesta y la mitigación de amenazas, permitiendo que los problemas se agraven.

“Para abordar estos desafíos, es fundamental que las empresas inviertan en programas de concienciación y formación en ciberseguridad para sus empleados, establezcan políticas de seguridad claras y promuevan una cultura de seguridad cibernética en toda la organización” comenta Carlos Jaureche, Gerente Comercial de INSSIDE Ciberseguridad. Y añade “no podemos 'parchar' a un ser humano como lo hacemos con hardware o software, la única forma es crear conciencia y fomentar hábitos de seguridad cibernética. A su vez, también es importante implementar medidas técnicas, como el uso de herramientas de seguridad avanzadas y la gestión de accesos, para mitigar los riesgos asociados al error humano en ciberseguridad”.

INSSIDE Ciberseguridad trabaja continuamente para la mejora de los sistemas de seguridad. Y cuenta con un equipo de expertos que se adapta a los cambios y desafíos que surgen en el mundo de la ciberseguridad.

