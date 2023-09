Las prepagas mantendrán congelados los precios de las cuotas por 90 días

A partir de septiembre, las empresas de medicina prepaga no aumentarán sus precios para grupos familiares con ingresos bruto mensual no superiores a $2 millones.



En un acuerdo alcanzado luego de una reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, las compañías de medicina prepaga han confirmado que no aumentarán los precios de las cuotas durante 90 días. Esta medida se aplicará a los grupos familiares cuyos ingresos brutos mensuales no superen los $2 millones.

Para acceder a este beneficio, los afiliados deberán completar un trámite en la página web del organismo regulador del sector para demostrar que no poseen la capacidad económica necesaria para pagar el aumento. El congelamiento de precios entrará en vigencia a partir de septiembre, ya que las cuotas correspondientes al mes de septiembre ya han sido facturadas en la última quincena de agosto.

Es importante destacar que aquellos que deseen aprovechar el congelamiento de precios deberán declarar sus ingresos y cumplir con los requisitos establecidos por la Superintendencia de Servicios de Salud. Entre estos requisitos se encuentran: no ser propietarios de dos o más inmuebles, no poseer tres o más vehículos (excepto en casos donde haya una persona con Certificado Único de Discapacidad en el hogar), no ser titulares de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo, y no ser titulares de activos societarios que evidencien una capacidad económica plena.

Esta medida busca garantizar el acceso a la salud de aquellos grupos familiares de menores ingresos, evitando que se vean afectados por ajustes en las cuotas de la medicina prepaga. Además, brinda la posibilidad de proteger la economía de las familias en tiempos de incertidumbre económica.

Con el aplicativo dispuesto en la página web institucional de la Superintendencia de Servicios de Salud, los afiliados podrán realizar la declaración de ingresos y acceder a este beneficio exclusivo para aquellos que cumplan con los requisitos de capacidad económica establecidos. Esta medida representa un alivio para muchos hogares que buscan asegurar su acceso a servicios de salud de calidad sin que esto implique un gran impacto en su bolsillo.

En resumen, las prepagas han acordado mantener congelados los precios de las cuotas por 90 días para grupos familiares con ingresos no superiores a $2 millones. Este beneficio estará disponible para aquellos que cumplan con los requisitos de capacidad económica establecidos por la Superintendencia de Servicios de Salud. Esta medida busca brindar seguridad y protección económica a las familias en un momento de incertidumbre económica.