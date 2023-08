El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró hoy que "el capítulo del Fondo quedó cerrado hasta noviembre", luego de que este jueves el Directorio del organismo multilateral aprobara un desembolso de US$ 7.500 millones y sin nuevas revisiones de metas hasta entonces.

A su vez, cuestionó el rol del propio Fondo Monetario Internacional al afirmar que "en los últimos 60 días dejó de ser el prestamista de última instancia" para convertirse "en un acreedor privilegiado socorrido por operaciones de crédito bilateral de otros países". Lo hizo al disertar en la vigésima edición del Consejo de las Américas, Massa cuando se refirió a los acuerdos puente de financiamiento a los que el país tuvo que recurrir en junio con Qatar, China y el Bando de Desarrollo de América Latina - CAF, para saldar los vencimiento que la Argentina tenía con el FMI.

El ministro se mostró optimista en relación al corto plazo, al afirmar que “en 2024 auguramos un año muy distinto al actual” en el que habrá “30.000 o 40.000 millones de dólares de superávit comercial”. "Este crecimiento exportador estará apalancado por “el crecimiento del sector minero, más litio, más cobre, más sector energético”, más la recuperación del agro, entre otros.

En cuanto a la decisión de algunas empresas -en especial las alimenticias- que siguen en guerra y no quiere acordar precios, Massa remarcó que que los desembolsos del FMI por US$ 7.500 millones y la acumulación de otros US$ 2.000 millones por compras de divisas del Banco Central le permitirán controlar conductas monopólicas u oligopólicas de firmas locales que buscan aprovechar la devaluación impuesta. Tal como contó este diario, si bien la mayoría de las compañías acordó subir 5 puntos hasta noviembre, los gigantes nacionales Ledesma y La Virginia, lo rechazaron.

Para mostrarse ambable con los empresarios que lo escuchaban, aclaró que "los acuerdos de precios no son permanentes". "Son producto de la coyuntura por una imposición de un FMI que convive con la Argentina por una deuda que este ministro no tomó ni renegoció”, dijo.

"Un país en vías de desarrollo o la selva"

Sin nombrarlo, Massa se refirió a las ideas neoliberales de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, que habló ante la misma tribuna, horas antes. El expresidente de la Cámara de Diputados dijo que hay "mucho en juego" en las elecciones de octubre y comparó "la mirada de un país en vías de desarrollo" con "la lógica de la selva", al referirse a la influencia del libre mercado. "Argentina no es un país desarrollado que puede aceptar que todas las reglas de mercado se desarrollen libremente. La elección de fondo es si Argentina es un país primarizado, solamente enfocado en la prestación y venta de servicios, o si es un país que elige un proyecto de desarrollo industrial", indicó.

También anticipó que, bajo su presidencia, no dejaría el Mercosur, propuesta que deslizó, varias veces, el propio Milei. “Imaginense, si el 11 de diciembre vamos a romper el Mercosur, y vamos a romper la relación con China, lo primero que tenemos que saber es que vamos a romper nuestro dos mercados más importantes”, señaló Massa durante el encuentro.

"¿De dónde van a salir los dólares de la dolarización? De verdad alguien cree que hay fondos de riesgo que firmaron contratos de confidencialidad con un candidato para garantizar la dolarización? Les pido por favor, a ustedes que son gente seria, que se rasquen un poquito cuando escuchan esas cosas”, cuestionó el ministro de Economía al apuntar contra una de las propuestas de Javier Milei.

“Rompiendo con China, perdemos un mercado de 15 mil millones de dólares. Tachemos 15 mil. Rompiendo con Brasil y el Mercosur, rompemos un mercado de 12 mil millones de dólares. No sé cómo van a hacer para llevar adelante la actividad industrial sin importaciones de bienes intermedios de esos países”, completó.