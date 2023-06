Sergio Massa: "El trabajo conjunto del sector público con el sector privado, son el único camino posible

Este jueves, en San Andrés de Giles, el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa encabezó junto a funcionarios de la citada cartera, además del intendente local, Miguel Gesualdi y representantes de la empresa PyME local "Rumará" la puesta en marcha de la primera planta industrial de América de producción de aceite de soja verde elaborada a partir de energías renovables.

Al tomar la palabra el titular de Hacienda sostuvo: "La unidad del campo y la industria es el único camino para poner de pie nuestra patria".

Y más tarde, al citar como ejemplo este emprendimiento productivo como los pasos a seguir para el crecimiento y desrrollo nacional manifestó que: “Acá se ve plasmado el sueño de la Argentina desarrollada”.

Junto a Massa, participaron del histórico acto los secretarios de Industria, José Ignacio de Mendiguren, de Energía, Flavia Royón y de Ganadería y Agricultura, Juan José Bahillo.

Durante su discurso, convocó a profundizar la industrialización de la actividad agrícola para "cumplir el sueño de un interior con arraigo".



En esta línea, manifestó que: “Son momentos históricos para la Argentina. Esto es mucho más que un frasquito, un montón de herramientas al servicio de la producción”. En tanto, enfatizó que proyectos como este sirven para "agregar valor para generar dólares".



Por su parte, Mendiguren señaló como positiva la decisión de Gustavo Miroglio, el presidente de Rumará y su familia, ya que: “Esto es que la síntesis del país desarrollado que nosotros imaginamos, una cosa es cortarlo, proclamarlo y otra hacerlo”.

Además, agregó que se trata de “industrializar la ruralidad, ponerlo un segundo piso al campo, terminar con un proceso primarizado que sabemos nos condena a la pobreza y la falta de desarrollo”.

En tanto, sostuvo que: “La soja de 500 dólares la vamos a trabajar en 1600 dólares”. Así: “La Argentina productiva se pone de pie". Mientras que añadió que la capacidad instalada tocó "el mejor índice de los últimos ocho años".

Y conclutó: “En mayo va a volver a crecer la industria y vamos a completar el primer semestre del año con el mayor índice de crecimiento de la industria de los últimos cinco años”.

Por otro lado, De Mendiguren remarcó que "en mayo va a volver a crecer la industria y vamos a concretar el primer semestre del año con el mayor índice de crecimiento de los últimos 8 años".

"Estamos bajando la desocupación y la industria por 37 meses consecutivos generó empleo formal directo", dijo, para luego enfatizar que "la Argentina productiva se está poniendo de pie, no vamos a abandonar este camino. Tenemos las propuestas concretas que acá se ven para no dudar y nunca más volver a donde no queremos estar".

Por último, el presidente de Rumará, Gustavo Miroglio, dio detalles de la iniciativa, precisó que en la actualidad cultivan 9.000 hectáreas de soja en el partido de San Andrés de Giles y contó que la planta comenzó con la producción de aceite ayer con una capacidad de 100 toneladas diarias, un volumen que en las próximas semanas trepará a 250 toneladas.

También participaron del acto la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, y el intendente de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi.