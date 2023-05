Santa Fe: el desplante del juez Daniel Erbetta le ahorró 55 millones a la provincia

Por Gabriela Albanesi

La justicia electoral nacional entregará gratis los padrones actualizados por el que pretendía cobrar esa cifra. El presidente de la Corte había exigido un detalle como condición para firmar.



La justicia federal electoral confirmó que proveerá los padrones actualizados a la provincia de Santa Fe para las próximas elecciones de forma gratuita. El anuncio no sería noticia si no fuera porque semanas atrás quiso cobrarle 55 millones de pesos por ese "servicio"-. El monto figuraba en el convenio de colaboración que el juzgado federal con competencia electoral de Santa Fe, a cargo de Reinaldo Rodríguez, le mandó al presidente de la Corte Suprema de Santa Fe y del Tribunal Electoral provincial, Daniel Erbetta, para que firmara como cada año que hay comicios. Sin embargo, Erbetta se negó a firmalo por considerar que el monto exigido era excesivo y hasta que no le den detalles y el desagregado de la cifra. Para frenar la escalada de la polémica, éste último comunicó que, "por esta vez", llegará en forma gratuita.



El pedido público de Erbetta le permitió a la provincia ahorrarse 55 millones que el Poder Ejecutivo, que es quien paga los gastos electorales, estaba dispuesto a erogar. Tras conocerse el ahorro, distintas voces del Poder Judicial le sugirieron a Erbetta que le pida a la provincia que la cifra que le hizo ahorrar sea reasignada a cubrir falencias de la Justicia, en especial para los organismos responsables de la persecución penal.

Erbetta encendió la mecha el día de la asunción de las autoridades superiores del Ministerio Público Fiscal y el Servicio Püblico de la Defensa Penal, con todos los medios presentes. Contó que este año, la provincia debía desembolsar ante Nación 55 millones de pesos para elaborar el padrón electoral. Contó también, que ese convenio firmado entre el gobierno provincial y el juez federal Rodríguez, representante en la provincia de la Secretaría Nacional Electoral, requería su firma, y que no lo había rubricado porque el monto le resultaba excesivo. Exigía información desagregada sobre los costos, antes de poner el gancho.

Sin muchas precisiones, el juez Rodríguez esgrimió que es la misma cifra que se cobró en elecciones anteriores solo que actualizada por la inflación, pero el detalle no fue suficiente. Erbetta expuso que otras provincias, como el caso de Mendoza, reciben el padrón sin costo; y Córdoba que tiene una población similar a la de Santa Fe, paga hasta 6 veces menos.

Con la polémica instalada, y a días de tener que enviar a imprimir el padrón definitivo, Rodríguez, tras consultar con la Cámara Nacional Electoral, dio marcha atrás. Para bajarle el tono al conflicto, avisó que Nación elaborará el padrón depurado y definitivo para Santa Fe sin costo alguno. Con esta cuestión saldada, se estima que a principios del mes de junio ya estará listo para ser impreso en la Casa de la Moneda.

“Es el mismo convenio que hacemos en todas las elecciones desde hace muchísimos años, se actualiza por la inflación. En 2019, el costo fue de 9 millones de pesos, en 2021 de casi 20 millones”, argumentaron desde el juzgado.

-¿Llegan con los plazos?, preguntó Letra P a funcionarios judiciales.

-El padrón ya está hecho, ya está depurado. Se arranca mucho antes y después se cubre con las horas extras.

Además de los fondos, el problema que expuso Erbetta es que no están claros los criterios con los cuales se construyen los acuerdos con Nación y por qué hay tanta disparidad entre provincias. “Si bien en la elaboración del padrón se usa mucha información de organismos provinciales, como el Registro Civil, se complementa con el Renaper. El dato de los domicilios es fundamental que no tenga errores porque a partir de ahí se arman los circuitos de las escuelas donde se vota. El trabajo es exigente”, dicen quienes lo tienen a cargo.