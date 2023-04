Distinción a L-Gante: “El que tiene vínculos con el narcotráfico, está del lado del narco”

El intendente rosarino respaldó la decisión del Concejo de sacarle la distinción a Elian Ángel Valenzuela por sus mensajes a miembros de bandas criminales. Si bien despegó al músico, advirtió que "quedó en una zona gris que no puede haber"

El intendente Pablo Javkin aprobó la decisión del Concejo municipal de quitarle la distinción a L-Gante por los audios que se filtraron en distintas audiencias judiciales donde el músico enviaba mensajes a miembros de Los Monos. Para el intendente, es una medida adecuada que deja un mensaje claro: Rosario no valida socialmente a quienes cometen crímenes ni a su entorno.

En contacto con la prensa tras una actividad compartida con el gobernador Omar Perotti, Javkin saludó la decisión del Concejo que esta tarde tratará la derogación de la distinción a Elian Ángel Valenzuela otorgada en 2021.

“El que tiene vínculos con organizaciones del narcotráfico, está del lado del narcotráfico”, aseveró el intendente, aunque despegó al músico. Con todo, para Javkin, L-Gante quedó en una “zona gris” que resulta inadmisible ante la situación de violencia narco en Rosario.

En total, hay tres audios del cantante de cumbia 420 a miembros de bandas narco; la última fue ventilada la semana pasada durante la audiencia en la que fueron acusados ocho integrantes de una célula de Los Monos. En ese audio, L-Gante le envió saludos a Cristian Nicolás "Pupito" Avalle, preso en el penal federal de Ezeiza e imputado este martes por la planificación de dos asesinatos ocurridos en diciembre pasado y la primera de las balaceras contra Televisión Litoral.

“Puedo entender que lo engañen, no lo estoy culpando al músico porque no es a él, pero no tiene que haber zona gris”, dijo Javkin.