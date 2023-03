Rossi afirmó que Bullrich no puso un puto radar en la frontera para combatir el narcotráfico

Con esa frase el jefe de gabinete defendió la gestión nacional en Rosario y apuntó a la gestión del Pro cuando gobernó el país. La balacera al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y la amenaza a Lionel Messi también dejó cruces políticos. Una de las que aprovechó a hablar fue Patricia Bullrich y el flamante jefe de gabinete de la Nación, Agustín Rossi la cruzó por su labor cuando fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri: Bullrich no puso un puto radar en la frontera.

Rossi destacó «el fuerte compromiso que tiene el Gobierno contra el narco». Y agregó, en la noche de este jueves en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno. Los que sufrimos somos nosotros, los que vivimos ahí. Algunas cosas resultan mejor y otras no, pero los que vivimos en Rosario estamos comprometidos con resolver este problema.

La exministra de Seguridad acusó al actual Gobierno de «haber abandonado a Rosario y empoderado a los narcos», además de «discontinuar lo que se había hecho de 2016 a 2019, cuando se logró bajar los asesinatos y los tiroteos». Y acotó compramos el sistema de frontera más inteligente de América Latina, que significaba radares y lanchas especializadas. Se trató de todo un sistema que se colocaba en los cuatro puntos más calientes que están en nuestras frontera. Yo la escucho a Bullrich y en sus cuatro años de gestión no puso un puto radar en la frontera norte. ¿De qué me hablan? Tienen que ser un poco mas humildes, le reprochó Rossi. Y también le cuestionó su propuesta de incorporar a las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico. Las fuerzas armadas no quieren estar en ese lugar, quieren hacer política de defensa y en ningún lugar han resuelto los problemas, solo generaron más violencia.

«Dejen de tirar fuegos artificiales le reclamó a la oposición. Y aclaró «las fuerzas federales están hace un año trabajando en Rosario. Nos vamos a ir el día que esté resuelto el problema».