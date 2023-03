El reproche de Alberto Fernández a la Corte por falta de recursos para la Justicia federal de Santa Fe

El presidente Alberto Fernández, en medio del discurso que brindó por la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, apuntó contra la Corte Suprema por tener responsabilidad en la falta de recursos que la Justicia federal de Santa Fe necesita para “enjuiciar el crimen organizado”. Entre los presentes estaban Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los únicos dos de los cuatro magistrados supremos que habían confirmado este martes su presencia.

“Si la reforma de la Justicia federal hubiera prosperado y la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, Santa Fe no estaría padeciendo la falta de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se expande por todo el territorio”, afirmó el jefe de Estado durante su alocución.

El señalamiento a la Corte fue posterior a haber dicho que “lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”.

Además, el mandatario manifestó que “el combate al crimen organizado es una lucha prioritaria del gobierno nacional" porque "la democracia también tiene que garantizar la seguridad de todos y cada uno de los habitantes".

"Nuestras fuerzas de seguridad vienen multiplicando sus tareas de control fronterizo y su colaboración con todas las provincias que lo solicitan", indicó y remarcó que "durante el año pasado se reforzó la presencia de Gendarmería Nacional en Rosario con 1.000 efectivos".

Por su parte, sostuvo: "El trabajo de las fuerzas federales se realiza en coordinación con las fuerzas provinciales. Las fuerzas nacionales se despliegan en barrios complejos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe".