Rige un nuevo alerta amarilla por temperaturas extremas para Santa Fe

Rige un nuevo alerta amarilla por temperaturas extremas extremas para Santa Fe

Abarca gran parte de la provincia. Así lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las recomendaciones del organismo climático.



El centro y sur de la provincia de Santa Fe se encuentran bajo alerta amarilla de temperaturas extremas, según informó este domingo por la tarde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La advertencia también comprende a Mendoza, Entre Ríos, sureste de Corrientes y norte de Buenos Aires, que requieren atención, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, y aquellas con enfermedades crónicas.

El SMN recomendó a la población de estas zonas mantenerse hidratada, no exponerse a las altas temperaturas, evitar realizar actividad física, y usar ropa liviana y de colores claros.

El nivel de alerta amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", precisó el organismo.

En ese sentido, para este lunes en la ciudad de Santa Fe el SMN prevé una temperatura mínima de 20° C y una máxima de 38° C. Por su parte, Centro de Información Meteorológica de la FICH-UNL estima una mínima de 25° C y una máxima de 39° C.