Aerolíneas Argentinas elegida como la mejor aerolínea de Sudamérica

The Market

The Market

Por The Market

Esta semana, se publicó el ranking de las líneas aéreas más y menos confiables para viajar, con American Airlines ubicándose en el puesto uno de las menos confiables por su alto número de quejas, demoras, pérdida de equipaje y otros inconvenientes, según un informe publicado por Compare The Market, un sitio especializado en seguros de viajes (y todo tipo) con sede en Australia. Y dentro del informe, un dato llama la atención. Aerolíneas Argentinas fue elegida como la mejor aerolínea para volar en Sudamérica.

En el brief, Compare The Market indicó: «Primero está Aerolíneas Argentina: con sede en Buenos Aires, es la aerolínea nacional de Argentina, y en los últimos 12 meses, recibió solo una queja de maltrato en un servicio al cliente y cuatro casos de problemas para obtener reembolsos por boletos y tarifas perdidos. Entonces, si les apetece descubrir América del Sur este año, entonces no hay mejor aerolínea para usar».

Así que si están pensando viajar por la región, Aerolíneas Argentinas parece la mejor aerolínea para volar en Sudamérica.

Por otro lado, yendo a la zona de Asia Pacífico, con solo una queja de información incorrecta o aumentos de tarifas, y cuatro casos de no recibir un reembolso adecuado, Air New Zealand también está en la cima; junto con Air Transat de Canadá (también conocido como el principal rival de Air Canada), así como Gol Airlines, la aerolínea de bajo costo de Brasil.

Haciendo un repaso del informe publicado por el sitio web, American Airlines fue coronada como la menos confiable, con 2.183 problemas de vuelo registrados, 157 casos de sobreventa de boletos y 1.476 problemas con reembolsos.

De hecho, American Airlines obtuvo la peor calificación en todos los puntos clasificados, con la excepción de equipaje perdido y retrasado (United ocupó el primer lugar en eso).

A United Airlines no le va mucho mejor, con 763 casos de equipaje perdido, retrasado o dañado en los últimos 12 meses, 470 casos de información errónea sobre las tarifas y 22 casos de discriminación.

Spirit, JetBlue y Frontier, todas las aerolíneas de bajo costo que operan en los Estados Unidos, también resultaron ser algunas de las aerolíneas menos confiables del mundo.

Sin embargo, es importante recordar que, dado que se trata de datos de Estados Unidos., es probable que haya cierta inclinación hacia las aerolíneas estadounidense, con más viajeros tomando vuelos con ellas.

Entonces, si observamos las aerolíneas fuera de los suelo norteamericano, podemos ver que la menos confiable es Lufthansa de Alemania, con 566 informes de problemas con el equipaje y 466 problemas con la obtención de reembolsos. A Air India y Air Canada tampoco les fue tan bien, ya que el principal problema de Air India fueron las dificultades para obtener reembolsos, y Air Canada perdió y retrasó equipajes.