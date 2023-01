Billetera Santa Fe: “La prioridad es sumar usuarios” y no elevar el reintegro

El secretario de Comercio Interior de la provincia, Juan Marcos Aviano, reveló que en la actualidad el gobernador Omar Perotti busca incorporar más usuarios a la Billetera Santa Fe, y no elevar el monto de reintegro de 5 mil pesos mensuales.

En una entrevista con Radio Nacional Rosario, el titular de la cartera de comercio interior no descartó en un futuro elevar el monto de reintegro de la Billetera Santa Fe, aunque aclaró “hoy la preocupación del Gobernador es ampliar los usuarios, no porque sean pocos”, sino porque “seguimos encontrando en los barrios populares que aún no tienen” la aplicación con los beneficios del programa provincial.

Sobre si existe la posibilidad de elevar el reintegro en el corto plazo, Aviano aclaró: “No lo sé”. Y confirmó que “hoy la principal preocupación del gobernador Perotti con respecto a este tema es ampliar los usuarios, pero no porque seamos pocos (hay más de un millón setecientos mil), sino que seguimos encontrando en los barrios populares, en los que mayor dificultades tenemos en materia de violencia urbana e inseguridad, que muchos no tienen Billetera Santa Fe”.

Aviano aclaró que quienes viven en esos sectores “tienen celulares, más de 18 años y domicilio en la provincia. Pero cuando les preguntamos por qué no tienen descargada la aplicación en el teléfono, muchos creen que tienen que tener una cuenta bancaria, y es justamente todo lo contrario”.

En otro orden, el funcionario también se refirió a los controles del programa nacional Precios Justos y descartó incorporar a gremios para tal fin. “El cumplimiento es aceptable. “Nos hemos encontrado con muy pocos incumplimientos, como productos sin stock y sobreprecios”, aseguró.

“No hemos visto desabastecimiento en las góndolas, pero aún no hemos avanzado con fiscalizaciones en empresas mayoristas”, agregó el secretario de Comercio. Además, aclaró: “Para fiscalizar este programa no es insuficiente el personal con el que contamos. Lo haremos con inspectores propios, no convocaremos a gremios, aunque está en su derecho hacerlo por su cuenta”.

Estas declaraciones hicieron referencia al rol del Sindicato de Camioneros que conduce Hugo Moyano, que fue convocado por la Secretaría de Comercio nacional para fiscalizar el cumplimiento del programa Precios Justos.