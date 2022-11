Erbetta: "Es llamativa la investigación y el pedido apresurado del juicio"

El ministro de la Corte de Justicia santafesina se expresó sobre las libertades otorgadas a los integrantes de Revolución Federal



Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala 1 de la Cámara Federal ordenaron liberar a Jonathan Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile, integrantes de Revolución Federal. Seguirán bajo investigación sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, pero en libertad.

El vínculo de Morel, Sosa y los otros militantes de ultraderecha con Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte todavía no fue esclarecido, sin embargo los camaristas decidieron la liberación de los detenidos.

Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, dialogó con Radioactividad y en ese sentido sostuvo: “Cualquier persona que se dedique a enseñar en una facultad de derecho, o integre el Poder Judicial, sea de la jurisdicción que sea, no puede no preocuparse. Hay ciertos datos de la realidad que algunos sectores de dicho poder no están dispuesto a reconocer”.

En ese sentido el magistrado provincial apuntó a la situación que convive en la justicia argentina y determinó: “Actualmente el Poder Judicial está atravesando una crisis de confiabilidad y credibilidad y legitimidad como pocas veces se ha visto. Lamentablemente en algunos sectores y sobretodo en Comodoro Py estamos visualizando patologías institucionales que son inaceptables que se naturalizan”.

En referencia directa a la liberación de los integrantes del grupo Revolución Federal, Erbetta apuntó directamente a los jueces involucrados. “Tengo la obligación de pronunciarme por integrar un poder judicial, para diferenciarme de situaciones que son claramente irregulares. Bruglia y Bertuzzi son jueces que no deberían estar en la Cámara Federal, primero porque su origen viene de la metafísica de juez subrogado, trasladado, al que nos han acostumbrado decisiones del Consejo de la Magistratura y lo avala la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sentenció.

Y añadió: “Tenemos jueces que están ilegalmente nombrados en un cargo que no deberían ocupar y eso marca la gravedad del hecho”.

Las detenciones de los implicados se habían producido después de que la vicepresidenta se presentara como querellante en la causa sobre Revolución Federal y advirtiera la probable participación directa de sus miembros en el atentado contra su persona.

“En el contexto de la Cámara Federal, que se esté interviniendo en un caso de extrema sensibilidad política, institucional y social me parece cuanto menos un desaguisado. Bajo esas condiciones no me animaría a intervenir”, expresó Erbetta.

En tanto el ministro de la Corte santafesina ahondó críticas al proceso judicial: “Si fuera cierto lo que se transmite por los medios de comunicación, es llamativo la forma de fragmentar la investigación, de que la propia Cámara pida que se eleve a juicio rápidamente, es un hecho inédito cuando uno ve que hay procesos que se tramitaron en Comodoro Py la instrucción no fue menor a 6 años”, aseveró.

Por último sentenció: “Es llamativo que a pocos meses del hecho la Cámara Federal fuerce la intención de llevar a juicio a dos o tres de los implicados. No es la manera correcta de investigar más apropiada si uno quiere saber el contexto de lo que realmente ocurrió”.