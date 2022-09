Mauricio Macri busca que el atentado a Cristina Kirchner se investigue como "algo individual de un grupito de loquitos".



En línea con el discurso predominante en los medios opositores, el ex presidente Mauricio Macri minimizó el atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Kirchner y lo consideró "algo individual de un grupito de loquitos". También puso especial énfasis en descartar la hipótesis seguida por los investigadores de que ese grupito haya sido "orquestado políticamente".

De ese modo, el referente de Juntos por el Cambio apuntó contra "la banda de los copitos", quienes están siendo investigados luego que Fernando Sabag Montiel, uno de los cuatro detenidos, le haya gatillado en la cabeza a Kirchner y la bala no saliera, frente a su departamento de Recoleta. "Es algo individual de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente", dijo sin vueltas en diálogo con el canal LN+, muy cercano al ex presidente.

"Por lo que he visto y leído queda más que evidente", dijo sin mayores argumentos para limitar los alcances que debería tener la investigación. y se introdujo en el resbaladizo terreno de las comparaciones. "Esto no es el atentado que tuvimos con María Eugenia en Mar del Plata que nos pudieron haber matado. Las piedras que tiraron todas esas personas que fueron movilizadas al lugar para agredirnos o en Traful, también socios de este gobierno. Esas eran movilizaciones políticas para agredir que por suerte no pasó nada, pero ¿y si pasaba?", fue la curiosa referencia que puso al mismo nivel que una pistola gatillada a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner.

Macri también se encargó de alimentar las teorías de sus periodistas amigos, que ponen el centro no tanto en los peligros para la democracia que implica el atentado sino en el supuesto "aprovechamiento" que de él puede hacer el kirchnerismo en general, y la vicepresidenta en particular, de su condición de víctima deel ataque.

En ese sentido, fustigó la decisión del presidente Alberto Fernández, de haber decretado un feriado tras el atentado a la vicepresidenta. "Al día siguiente [del ataque a Cristina Kirchner] pusieron un feriado y generaron rechazo. Con ese feriado, no hicieron más que avasallar a los ciudadanos. Una vez más nos hicieron entender que no les importa la vida de la gente, de esa gente a la que le cuesta llegar a fin de mes. Ni los chicos fueron a clase. Todo se vio afectado", consideró el referente de Juntos para el Cambio.

También en línea con sus periodistas preferidos, arrojó trató de arrojar dudas sobre lo realmente ocurrido: "Haberle mentido tanto tiempo a la gente hoy le hace desconfiar de hasta algo que yo creo que existió, más allá de la mala reacción de la custodia y todas estas cosas que llevan a la confusión", insinuó.