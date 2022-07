 Deuda histórica: Omar Perotti se reunió con intendentes y presidentes comunales

“Este acuerdo es un logro de los santafesinos. Hemos actuado como se nos requería en la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe”, afirmó el gobernador.



El gobernador de la provincia, Omar Perotti, se reunió este jueves con intendentes y presidentes comunales para abordar el acuerdo alcanzado con la Nación por la deuda de coparticipación. En la oportunidad, se avanzó en los detalles del convenio, porcentaje y metodología del monto de 151.800 millones de pesos a pagar en bonos que deberá coparticiparse a pueblos y ciudades de Santa Fe.

Perotti señaló que “la idea de la convocatoria, como todos ustedes saben, es darles a conocer los detalles y dialogar acerca del cumplimiento de la sentencia que la provincia de Santa Fe y la Nación han celebrado”.

El mandatario santafesino sostuvo que “vamos a presentarles las características del acuerdo, la composición de los títulos porque, claramente ustedes son parte de lo que corresponde en el pago de esas acreencias y esos títulos, con los porcentajes que corresponden a la coparticipación de cada uno de los municipios y comunas de la provincia”.

“Este acuerdo es un logro de los santafesinos. Hemos actuado como se nos requería en la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe”, afirmó el gobernador de la provincia durante el encuentro que tuvo lugar en las instalaciones de La Redonda, en la ciudad de Santa Fe.

“Quiero reivindicar a la política por lo hecho y por la constancia en la que se ha planteado este desafío. Además, tener algo muy claro: es una respuesta a algunos de los tantos reclamos que afirma federalismo, pero no termina el reclamo del federalismo con este tema. Nos queda y mucho. Allí la expresión tiene que encontrarnos siempre en conjunto en el planteo de esos intereses, desde la del transporte hasta el costo de los servicios. Allí es donde tenemos una tarea común todos los santafesinos y santafesinas en la que tenemos que estar unidos. La demostración es que cuando obtenemos esa constancia y estamos detrás de ese objetivo, los resultados aparecen”, sostuvo el gobernador.

EL CAMINO

Perotti explicó todo el camino del reclamo hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, e indicó que “ni bien asumimos, el fiscal fue encomendado para realizar gestiones, con reiteradas presentaciones de la provincia, reclamando la definición de la Corte de cuál era el criterio para actualizar esa deuda”. Las presentaciones de la provincia de Santa Fe fueron luego de vencidos los plazos del pacto fiscal con el gobierno nacional anterior.

También, sostuvo que el cálculo de aplicar la tasa que había presentado el gobierno provincial anterior para la actualización, comparada con la tasa que la sentencia de la CSJ hizo en el caso San Luis, “tiene una diferencia de 60.000 millones. Esto es bueno saberlo porque algunos ponen en duda si negociamos la actualización y cómo. De haber mantenido el criterio del monto de la deuda, podríamos haber acordado antes con la Nación, pero hubiésemos recibidos títulos por 50.000 millones menos”.

COMPROMISO DE UN RECLAMO SANTAFESINO

En otro tramo de su exposición, Perotti expresó que “nosotros terminamos cerrando este tema también con un gobierno del mismo signo político y negociando hasta el final, no quedándonos con una cifra menor sino esperando el fallo de la Corte pero, además, la constancia en el reclamo de los santafesinos lleva, y en el caso puntual del compromiso del entonces candidato a presidente Alberto Fernández”, refiriéndose cuando en la Facultad de Abogacía de Derecho en Rosario firmó con cada gobernador un compromiso por cinco hechos, acciones u obras que quería en su gestión.

“Nosotros –continuó– incluimos allí el pago de la deuda a la provincia de Santa Fe. Por lo cual le damos un alto valor político a cada uno de los que intervino desde la mirada de la buena fe y la constancia en el reclamo, y frente a esto la tranquilidad en el accionar para esta parte del acuerdo”.

RECURSOS PARA GRANDES TRANSFORMACIONES

Por su parte, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, recordó que “hay 91 municipios que durante la gestión anterior recibieron 1.195 millones de pesos, de los cuales 650 fueron pagados por la gestión anterior y el resto fue abonado por la gestión del gobernador Perotti”.

En tanto, el intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, destacó la convocatoria “por transmitir claridad en un tema tan sensible que se discutió durante tantos años. Quiero felicitar a este gobierno provincial y nacional por llegar a un acuerdo en el cumplimiento de una sentencia que todos esperábamos”, agregó. Y concluyó: “Estas herramientas son soluciones concretas para poder llevar a nuestros vecinos, para invertir en obras y mejorar la calidad de vida”.

En esa sintonía, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, al cabo de la reunión interpretó que “fue una exposición muy clara, transparente: creo que todos los municipios y comunas de la provincia tuvimos la oportunidad de sacarnos las dudas. Hay un fallo de la Corte que es absolutamente claro y lo más importante de todo esto es que es un reclamo federal, en el cual la provincia de Santa Fe tiene lo que nunca se le debió haber quitado”.

A su turno, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, señaló que “me llamó la atención que el 34% de la cancelación de esta deuda sea en los próximos dos años, sinceramente eso es muy importante, y coincido de que estamos ante un paso muy importante. Los municipios y comunas de la provincia necesitamos dinero para realizar distintos tipos de obras”.

Por último, Ricci manifestó que “apelo y creo, en la buena voluntad del equipo de gobierno, de poder hacer la mayor rendición posible dentro de ese 34%. Si es viable, para las obras que van a engrandecer y mejorar la calidad de vida a los santafesinas y santafesinos de las 365 localidades, para nosotros sería muy beneficioso”.

El intendente de Rufino, Natalio Lattanzi, mostró su beneplácito “por esta grata noticia. La verdad es que está más que claro, es nítido, cómo se procedió, y creo que es un fallo totalmente claro, una sentencia (de la Corte nacional) sin retorno”, dijo, al tiempo que agradeció “enormemente que nos hayan compartido esta información como legítimos derechos que tenemos porque, digo, si no es esto hoy, tendría que haber sido ayer en lo que nos correspondió: o sea, nos viene a corresponder lo que realmente nos hubiese correspondido ayer. Y creo que no hay mucho más para discutir de la coparticipación y la deuda que no se entregó a los distintos distritos de Santa Fe que, por suerte, hoy lo pudimos concluir y creo que la gente no tiene que esperar tanto para mejorar su condición”.

Asimismo, el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti, destacó “la buena noticia y lo que vinieron haciendo gobernadores que ya no están, legisladores, lo que hizo este gobierno nacional de reconocer y buscar las maneras de honrar esta deuda. Fundamentalmente a usted gobernador, a los ministros, por la transparencia, por presentarnos y por atender a todos y cada uno de los habitantes de la provincia de Santa Fe”.

Finalmente, el presidente comunal de Vila, Claudio Gramaglia, dijo que como son recursos extraordinarios “sería bueno que los utilicemos para las grandes transformaciones que necesitamos, como en mi localidad el gas. Obras que nos pongan en otro nivel, que realmente las necesitamos”.

PRESENTES

Acompañaron al gobernador, el ministro de Economía, Walter Agosto; la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; el fiscal de Estado, Rubén Weder; y el secretario de Hacienda, Germán Rolandi, entre otras autoridades y representantes de municipios y comunas.