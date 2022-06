Javkin, sobre la violencia en Rosario: «Surge desde los penales, se tiene que poder evitar»

"No quiero que esto a través de la repetición se naturalice. Estamos viendo día a día algo que venimos marcando: la facilidad con la que alguien comete o planifica un delito desde la cárcel", afirmó este martes el titular del Palacio de los Leones.

El intendente Pablo Javkin habló este martes del nivel de violencia que atraviesa Rosario y aseguró que el 90% de los hechos se organiza a través de personas que ya están detenidas. En ese marco pidió elevar las acciones de control y adelantó que, si viene en presidente Alberto Fernández para el acto del 20 de junio, le pedirá una reunión para abordar la problemática de inseguridad.

«No quiero que esto a través de la repetición se naturalice. Estamos viendo día a día algo que venimos marcando: la facilidad con la que alguien comete o planifica un delito desde la cárcel», afirmó este martes el titular del Palacio de los Leones en el marco de un acto en el Monumento a la Bandera.

El intendente sacó el tema de la seguridad al ser consultado por la posible visita del presidente Alberto Fernández para el acto del próximo 20 de junio por el Día de la Bandera. Según indicó Javkin, aun no está confirmada la presencia del mandatario nacional.

«No nos podemos permitir esto. Vamos a estar firmes en el reclamo. Tenemos concentrada la violencia en lo que surge desde los penales. Eso es una situación que se tiene que poder evitar», señaló el titular del Ejecutivo rosarino.

Desde la Municipalidad advirtieron que más del 90% de los hechos de violencia que aparecen en la ciudad son organizados por personas que actualmente están detenidas. «No puede ser que por no controlar un celular adentro de un penal tengamos que sufrir, como ayer sucedió en en Villa Gobernador Gálvez, el asesinato de una bebita de un año y medio», lamentó Javkin.

El intendente también habló del reclamo de la Asociación Civil El Ceibo, que el lunes de esta semana realizó una manifestación frente al Palacio de los Leones para volver a recibir asistencia alimentaria -interrumpida desde los allanamientos a la casa del ‘Viejo’ Cantero, donde encontraron cajas del plan Cuidar-.

«Quiero ser muy claro. No vamos a dejar de enviarle asistencia ni alimento a nadie que lo necesite, pero no con una intermediación. Una de las personas que se manifiesta está imputada en la causa por un vinculo con una organización criminal. No podemos tener una línea zigzagueante. Ayudaremos casa por casa si es necesario, pero sin intermediación que usa a la gente que necesita, mucho menos si ese intermediario está imputado en una causa como en este caso», acentuó el mandatario local.