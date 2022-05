"Siento asco y repugnancia; se robaron 53 millones de dólares entre 2008 y 2018", dijo la fiscal anticorrupción de Entre Ríos destituida

La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, fue destituida este lunes de su cargo, tras haber investigado mecanismos de poder en esa provincia. "Siento asco y repugnancia", aseguró la ahora exfuncionaria al aire de una entrevista en CNN Radio.

Goyeneche se refirió a la acusación contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por contratos irregulares. Además, habló sobre el juicio que se realizó en su contra por esta investigación.

“Para entender esto hay que pensar en las mafias, no podemos pensar en una república ni en leyes, hay que pensar cómo se manejan estos sistemas corruptos y la necesidad de hacer persistir la impunidad. Así se entiende perfecto”, expresó al aire del programa Al Fin y Al Cabo.

Respecto a la acusación hacia el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, sostuvo que fue por una causa donde “se robaron 53 millones de dólares entre 2008 y 2018. En la Legislatura llamó la atención la enorme cantidad de presupuesto que tenían y de ahí todo lo que se iban a llevar de este sistema de contrataciones truchas”.

En cuanto al jury en su contra, señaló: “A mí me acusan porque no me excuse en un planteo vinculando a un imputado que nosotros investigamos, pero se planteó que yo debí excusarme porque él era amigo de mi marido e inventaron que mi marido era socio de su estudio”.

“Eso sirvió para abrir este jury, pero logramos mostrar que las acusaciones eran falsas en el juicio que se me hizo hace dos semanas”, agregó.

También, remarcó que hasta el momento no está notificada de su destitución: “Me he enterado por los medios que tienen muy buena data de adentro del jurado de la provincia, pero es tan desprolijo y obsceno que no se han ocupado de guardar las formas”.

“Como profesional de la justicia siento asco y sensación de repugnancia. Ha quedado todo tan explícito que no es más que una tragedia”, cerró.