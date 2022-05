Macri contra Perón y Evita: "Su populismo está contagiando al mundo"

El ex presidente Mauricio Macri habló en contra de Perón y Evita en un encuentro del que participaron dirigentes políticos de Argentina y del exterior.



El ex presidente Mauricio Macri brindó una charla en la cena anual de la Fundación Libertad que se realizó anoche en el complejo Goldcenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. Del evento también participaron el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, además de referentes de Juntos por el Cambio, gobernadores y legisladores.

Durante su charla, el ex presidente de la Nación apuntó al populismo y mencionó a Juan Domingo Perón y Eva Perón como propulsores de esa tendencia política.



“Argentina fue uno de los primeros en crear el populismo, con Perón y Evita en su primer período”, mencionó Macri y agregó: “Tal vez seamos uno de los primeros en erradicar el populismo definitivamente de Argentina”.

En ese sentido, expuso que “lamentablemente lo hemos transformado en una amenaza global, hoy es una amenaza en el mundo entero. Lo hemos exportado al mundo y está siendo muy contagioso, lamentablemente, para otras sociedades”.

Durante la cena también se hicieron presentes Juliana Awada, Patricia Bullrich, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el diputado Diego Santilli y su esposa, Analía Maiorana; y Roberto García Moritán con Pampita.