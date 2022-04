Investigan el origen de cajas alimentarias de un programa municipal halladas en la casa de Cantero

"Queremos saber cómo llegaron esas cajas a una casa que tampoco figura en nuestros registros de que en ese lugar funcione un comedor comunitario", sostuvo Javkin

La fiscalía regional de Rosario abrió una investigación para establecer cómo llegaron a la casa del fundador de la banda narcocriminal “Los Monos” las cajas con alimentos de un plan de asistencia alimentaria de la municipalidad de esa ciudad secuestradas ayer en uno de los 29 allanamientos que terminaron con Máximo “El Viejo” Cantero y otras 17 personas detenidas acusadas de balaceras y extorsiones.

Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que se trata de una investigación que se abrió por orden de la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Irribarren, derivada de la causa por asociación ilícita que investigan los fiscales, Valeria Haurigot y Franco Carbone, explicaron.

En declaraciones periodísticas realizadas esta mañana, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, consignó haber presentado una denuncia penal a raíz del hallazgo de cajas de un programSAa de ayuda alimentaria municipal en la casa de uno de los referentes de la banca narcocriminal.

Según la investigación, se trata de establecer cómo llegaron a la casa de “El Viejo” Cantero gran cantidad de cajas de cartón con el logo de la Municipalidad de Rosario, cargadas con alimentos no perecederos.

“Queremos saber cómo llegaron esas cajas a una casa que tampoco figura en nuestros registros de que en ese lugar funcione un comedor comunitario”, sostuvo Javkin.

En declaraciones a Radio2, el jefe del Palacio de los Leones manifestó que, apenas tomaron conocimiento del hallazgo, se presentó ante la justicia que investiga a la banda narcocriminal rosarina “Los Monos”.

“Inmediatamente, tras una reunión que mantuve con los fiscales -Valeria Haurigot y Franco Carbone- retiramos las cajas. Son cajas con alimentos que nuestro municipio distribuye para asistir a las familias más necesitadas”, añadió.

“Creemos que alguien las robó o que alguna persona que sí esta registrada para recibir esos alimentos las trasladó a ese lugar”, concluyó el intendente.

Ayer, en el marco de una investigación por asociación ilícita, fueron allanados 29 domicilios ubicados en Rosario, Villa Constitución y Villa Gobernador Gálvez, entre ellos la casa del fundador de “Los Monos”, situada en Avellaneda al 4.500 de la zona sur de Rosario.

Efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron “El Viejo” Cantero y a su actual pareja, identificada como Bibiana M, al tiempo que encontraron cientos de cajas del Plan de Asistencia Social “Cuidar”, que el municipio de local distribuye en los sectores barriales para asistir a las familias de bajos recursos y los comedores comunitarios.

"Encontramos gran cantidad de cajas de la Municipalidad de Rosario, llenas con alimentos no perecederos, pero no hay indicios de que allí funcione un comedor comunitario. No hay cocina”, aseguró al respecto en conferencia el fiscal Carbone en una conferencia de prensa que brindó tras los operativos.

Según el reporte oficial, en esos procedimientos fueron secuestrados además animales, exóticos, caballos, galgos, gallos de riña, celulares, vehículos, dinero en efectivo, drogas y documentación de interés para la causa.

En total, quedaron detenidas 18 personas, entre ellas el papá del actual líder del clan familiar “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, preso en el Penal Federal de Marcos Paz, cuya celda también fue allanada.

La fiscal Haurigot adelantó que pedirá el martes próximo, en una audiencia prevista para la tarde, las prisiones preventivas para los arrestados por los delitos de “intimidación pública, extorsión, tentativa de homicidio, asociación ilícita, entre otros”.

La investigación se inició en noviembre del año pasado a raíz de sucesivas balaceras contra comercios, estaciones de servicio y escuelas de Rosario, presuntamente para amedrentar y luego extorsionar.