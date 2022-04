Santa Fe: el uso de barbijo dejó de ser obligatorio tanto en lugares abiertos como cerrados

Lo dispuso el gobierno provincial en una resolución de este miércoles. No obstante, recomienda el uso de tapabocas en espacios que no tengan buena ventilación.



El gobierno de Santa Fe ya no exige el uso de barbijo aunque lo mantiene como recomendación en espacios cerrados donde haya poca ventilación. Así se dispuso en una resolución conocida este miércoles.

"Fundado en la situación epidemiológica sanitaria en la provincia (promedio de 40 casos positivos en los últimos 7 días, con indicadores a la baja en toda la provincia) y los avances de la campaña de vacunación, es factible limitar la exigencia del uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, estableciéndola con carácter de recomendación", se lee en la resolución 161 que se conoció este miércoles y lleva la firma del ministro de Gestión Pública Marcos Corach.

El gobernador Omar Perotti encabezó en las últimas horas una reunión con el comité de expertos para evaluar la situación sanitaria de la provincia. En ese marco, el mandatario remarcó: "Nuestra recomendación es usarlo en lugares cerrados".

En la misma línea se expresó la ministra de Salud, Sonia Martorano, quien planteó: "Nuestra recomendación es usarlo en lugares cerrados, es decir, laborales, educativos, recreativos. Al aire libre es opcional, en general no es necesario".