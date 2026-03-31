Furor por la subasta de bienes de incautados al delito en Santa Fe. ¿Cómo participar?

En solo tres días hubo 1500 inscriptos. La convocatoria para el remate de bienes incautados al delito, que se realizará el próximo 16 de abril en Rosario, superó todas las expectativas iniciales. En apenas tres días desde la apertura del registro, personas de 17 provincias ya se inscribieron para pujar por los lotes disponibles

El evento, coordinado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), marca un hito por el alcance nacional de los interesados y la diversidad de los objetos a subastar.

Los destacados del remate

En esta edición, el catálogo incluye alrededor de 150 lotes. Entre lo más consultado se encuentran:

Vehículos y motos: De diversas gamas y modelos.

De diversas gamas y modelos. Aeronave: Por primera vez se subastará una unidad aérea.

Por primera vez se subastará una unidad aérea. Bienes muebles: Diversos artículos decomisados en operativos judiciales.

Seguridad y transparencia para los compradores

Uno de los puntos clave que genera confianza en los interesados es el tratamiento de los bienes. Para garantizar la tranquilidad de los adjudicatarios, la provincia implementa un sistema de "limpieza" de dominios: los vehículos se entregan con una nueva patente, cortando cualquier vínculo registral con los antiguos propietarios vinculados al crimen organizado.

Además, todos los aspirantes pasan por un proceso de control previo antes de ser autorizados a participar, asegurando que el origen de los fondos para la compra sea lícito.

Datos útiles para participar

Si estás interesado en formar parte de la subasta, ten en cuenta los siguientes plazos y requisitos: