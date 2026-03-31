El Monumento se viste de memoria con una nueva vigilia por Malvinas

Este miércoles 1° de abril desde las 18, el Parque Nacional a la Bandera será el escenario de un acto conmemorativo a 44 años de la Guerra de Malvinas, con una variada propuesta artística.

La Municipalidad junto con el Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario, Generación Malvinas y el gobierno provincial, llevará adelante un nuevo encuentro de vigilia este miércoles 1° de abril desde las 18 y hasta la medianoche en el Parque Nacional a la Bandera.

La iniciativa busca honrar la memoria de quienes lucharon en la Guerra de Malvinas, un episodio que dejó una huella imborrable en la historia de la Argentina.

A 44 años de la guerra, la actividad contará con la participación de diversas organizaciones que estarán ubicadas en distintas carpas a lo largo del predio, entre ellas: Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario, Foro por la recuperación del Paraná, Foro Patriótico Popular, PAMI, Generación Malvinas, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Conicet y otros espacios.

Asimismo, durante la jornada, los tatuadores de Malvinas en la Piel ofrecerán su arte para rendir homenaje a los héroes de la guerra. Los tatuajes son una forma tangible de recordar la lucha y el sacrificio de quienes defendieron la soberanía nacional.

La actividad incluirá una variada propuesta artística con actuaciones de Piti Fernández & los Irrompibles, Farolitos, Bruno Arias, Oropel + Milena Salamanca + Perro Suizo, Jose Pujol, Un grito de fuego, Agrupación Folklórica Origen de Tradición y muchos invitados más.

Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas

La vigilia se desarrolla como acto de acompañar y sostener a todas aquellas personas que perdieron a un ser querido. Se trata de la herida de un pueblo y la posibilidad de resignificar sin perder de vista la lucha. Todo eso y más trae consigo esta fecha para cada argentina y argentino.

Este acto no solo es una oportunidad para recordar y honrar a quienes defendieron el territorio nacional sino también para fortalecer la memoria colectiva. Un evento para reafirmar el compromiso con la historia presente y el respeto de quienes defendieron la soberanía nacional.