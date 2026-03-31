El Gobierno de Santa Fe retoma las obras en el Monumento a la Bandera

En un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, se formalizó este lunes el traspaso de las obras de restauración del Monumento Nacional a la Bandera a la jurisdicción de la provincia de Santa Fe. La decisión surge ante el estado de abandono del sitio histórico por parte de la gestión nacional y busca garantizar que la ciudad de Rosario recupere su emblema máximo en condiciones óptimas para el próximo Día de la Bandera.

Durante el evento, del que participaron también el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y la diputada nacional Gisela Scaglia, se rubricó el convenio con la empresa constructora DyScon S.A.

El acuerdo implica que la provincia saldará una deuda de 1.500 millones de pesos que el Gobierno Nacional mantenía con la firma, permitiendo que los operarios retomen las tareas de manera inmediata bajo un esquema de trabajo a contrarreloj.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que esta inversión es parte de una política de obra pública contracíclica para sostener el empleo en el Gran Rosario y el Gran Santa Fe. El mandatario remarcó el impacto negativo que tuvo el desinterés de las gestiones nacionales sobre el monumento y justificó el esfuerzo económico provincial para garantizar que los rosarinos cuenten con la obra finalizada, vinculando además la recuperación del espacio público con el proceso de pacificación y la mejora de la seguridad en la ciudad.

El plan de trabajos contempla la intervención en diversos sectores del predio, incluyendo la restauración de los distintos espacios y estructuras del monumento, sumándose a otras inversiones provinciales en la zona costera como las obras en el Parque España y la zona de la Fluvial. Según indicaron las autoridades, el desafío principal será el factor climático, ya que la meta es que niños de toda Argentina puedan realizar su promesa a la bandera el 20 de junio con el monumento totalmente renovado.

Reclamos por rutas

En contacto con la prensa, el titular del Ejecutivo santafesino aprovechó para reiterar el reclamo por el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Pullaro lamentó que el Gobierno Nacional no acceda a traspasar la administración de estas trazas a Santa Fe pese a su avanzado deterioro, señalando que por la región circula el 80% de las exportaciones del país sin que queden recursos para su mantenimiento.

Asimismo, expresó su preocupación por la situación social derivada del aumento de los combustibles y la inflación. Al respecto, reveló datos del sistema de salud provincial que reflejan el impacto de la crisis: las consultas en efectores públicos aumentaron de 9 a 13 millones en el último año, con un 30% de pacientes que cuentan con obra social, pero acuden al Estado ante la imposibilidad de costear medicamentos o servicios privados.