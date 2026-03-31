El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la llegada de un frente de nubes con intensa actividad eléctrica que provocará tormentas fuertes, lluvias abundantes y vientos inestables en distintas regiones del país.

Llega un temporal que durará más de 48 horas

El organismo meteorológico alertó por el ingreso de un temporal que afectará a la provincia de San Luis durante tres días consecutivos. El mal tiempo comenzará en la tarde de este martes, cuando se esperan tormentas intensas acompañadas por ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Llega una tormenta con más de 48 horas de lluvias intensas y ráfagas de viento

Según el SMN, los fenómenos estarán acompañados por abundantes lluvias y vientos variables, con acumulados que podrían alcanzar los 22 milímetros. Las tormentas se mantendrán activas hasta la mañana del jueves 2 de abril, con eventos intensos previstos durante todo el miércoles.

Además de San Luis, el sistema de mal tiempo impactará en provincias vecinas como La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Alerta roja en la provincia de Buenos Aires

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por tormentas fuertes con lluvias intensas para este lunes en varias localidades bonaerenses, entre ellas 25 de Mayo, Alberti, Bragado, Chivilcoy, Bolívar, General Alvear, Olavarría y Tapalqué.