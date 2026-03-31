El bolsillo manda: el 54 por ciento de los argentinos desaprueba la gestión del Gobierno Nacional

A poco más de un año de las próximas citas electorales de relevancia, el panorama sociopolítico en Argentina presenta signos de un desgaste marcado. Según la última encuesta nacional de CB Global Data, realizada sobre una muestra de 2.015 casos, el gobierno nacional enfrenta un escenario de desaprobación mayoritaria, con un 54,5% de imagen negativa frente a un 43,9% de aprobación.

Gráfico Encuesta 30032026

El informe destaca un cambio de paradigma en las preocupaciones sociales. La inflación, que durante años lideró los ránkings de problemas nacionales, parece haber cedido terreno ante una realidad más cruda: la insuficiencia de los ingresos. El 46,6% de los encuestados señala que su mayor preocupación hoy son los "bajos salarios y la pérdida del poder adquisitivo".

El malestar de Milei con la democracia

Muy por detrás se ubican la falta de empleo (21%) y la inseguridad (8,3%), mientras que la inflación solo es mencionada como prioridad por el 4,9% de los consultados. Este dato sugiere que, aunque el ritmo de precios pueda haber moderado, el daño estructural sobre los sueldos sigue siendo la principal deuda interna.

Gráfico Encuesta 30032026 Dirigentes bajo la lupa: nadie escapa al diferencial negativo

El clima de insatisfacción se traslada de manera directa a la imagen de los principales referentes políticos. Un dato alarmante para la dirigencia es que todos los nombres evaluados presentan un diferencial de imagen negativo (más detractores que adherentes). Patricia Bullrich se posiciona como la figura con mayor imagen positiva (46,2%), aunque su negativa alcanza el 52%.

Javier Milei mantiene un núcleo duro importante con un 42,3% de imagen positiva, pero su rechazo asciende al 56,4%. Axel Kicillof, principal referente de la oposición, cosecha un 40,3% de adhesión frente a un 57,5% de imagen negativa. En el extremo opuesto, figuras como Miguel Ángel Pichetto (-57,7%) y el vocero Manuel Adorni (-39,8%) registran los diferenciales más críticos de la muestra.

Gráfico Encuesta 30032026

Gráfico Encuesta 30032026

Gráfico Encuesta 30032026 El dilema electoral: ¿Continuidad o Cambio?

De cara a las próximas elecciones presidenciales, el sentimiento de renovación parece ganar terreno. Ante la pregunta sobre su posición general, el 53% de los argentinos manifestó que "prefiere que haya un cambio", mientras que un 41,3% se inclina por la continuidad del actual gobierno.

En cuanto al potencial electoral (techo de votos), la paridad es absoluta: Axel Kicillof registra un techo del 43,1% (sumando voto seguro y probable). Javier Milei le sigue de cerca con un 44,3% de techo electoral. Patricia Bullrich completa el podio con un 40,9%. Sin embargo, el "techo de rechazo" es igualmente alto. Más de la mitad de la población afirma que "nunca votaría" a Milei (52,2%), Kicillof (54,1%) o Bullrich (53,7%).

Gráfico Encuesta 30032026

La encuesta de marzo de 2026 de CB Global Data dibuja un país atravesado por la fragilidad económica personal. El alto rechazo a la gestión nacional y la falta de figuras con saldo de imagen positivo sugieren un electorado volátil y demandante. Con el deseo de cambio superando la barrera del 50%, la moneda está en el aire y la capacidad de recuperación del salario real parece ser la única llave que podría alterar este complejo escenario político.