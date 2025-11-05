Del 07 AL 16 de Noviembre: 41° Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades

Colectividades 2025 será muy especial, se enmarca dentro de los festejos de los 300 años de la ciudad. Las y los inmigrantes que llegaron a la ciudad fueron parte fundamental del crecimiento y desarrollo de Rosario y la tradicional fiesta es la expresión más acabada del vínculo entre ellos y la ciudad.

Del 7 al 16 de noviembre, desde las 19 h. De domingo a jueves, hasta las 0:30, y los viernes (cierre de cajas a las 0:00) y sábados (cierre de cajas a la 1:00) hasta la 1:30 h.

El encuentro cuenta con más de 40 stands distribuidos a lo largo y a lo ancho del Parque Nacional a la Bandera con una oferta variada de platos y bebidas típicas.

Organizan: Municipalidad de Rosario junto con el Ente Turístico Rosario y la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario.

Detalles sobre stand, embajadores y propuesta gastronómica