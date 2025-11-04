Viaje 14: Milei partirá este miércoles rumbo a Estados Unidos para participar del America Business

El presidente Javier Milei partirá este miércoles rumbo a Estados Unidos para participar del America Business Forum, un encuentro internacional de referentes políticos, empresariales y culturales que se realizará en la ciudad costera de Miami. Será su decimocuarto viaje a ese país desde que asumió la Presidencia.

Entre las figuras que compartirán el escenario se encuentran el expresidente estadounidense Donald Trump, la Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el futbolista argentino Lionel Messi.

Desde Casa Rosada informaron que, antes de embarcar, Milei le tomaría juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete. La ceremonia está prevista para este miércoles a las 15:00 horas en Balcarce 50, tras lo cual el mandatario partirá hacia el país del norte.

La cumbre se desarrollará en el Kaseya Center, estadio donde juega el equipo de la NBA Miami Heat, y contará con la conducción del periodista Bret Baier, reconocido presentador de la cadena Fox News.

Según informó la organización del America Business Forum, la nómina de oradores incluye a Donald Trump, Javier Milei, María Corina Machado, Lionel Messi, Eric Schmidt —ex director ejecutivo y presidente de Google—, Rafael Nadal, Jamie Dimon —titular de JPMorgan Chase—, el actor Will Smith, Ken Griffin —fundador de Citadel—, Gianni Infantino —presidente de la FIFA—, Stefano Domenicali —máximo responsable de la Fórmula 1— y Adam Neumann, creador de Flow.

El foro comunicó además que la totalidad de las entradas fue vendida. Los tickets más accesibles costaban U$D100, mientras que los más exclusivos, valuados en U$D10.000, incluían encuentros privados con algunos de los disertantes.

El nuevo rol de Diego Santilli: detalles de la jugada de Javier Milei que reconfiguró el mapa político

Desde el Gobierno nacional ultiman los detalles de la agenda que Milei desarrollará durante su estadía, aunque descartaron que mantenga un nuevo contacto, siquiera informal, con Donald Trump, debido a la apretada agenda de ambos dirigentes.

El viaje ocurre en medio de una etapa de reacomodamientos dentro del Ejecutivo, que cerró la semana pasada con la renuncia de Guillermo Francos y su reemplazo por Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete, además de la salida del ministro del Interior, Lisandro Catalán, sustituido por Diego Santilli.

A esas modificaciones se sumó la dimisión de la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, quien dejó su cargo el lunes y fue reemplazada este martes por Guido Giana.