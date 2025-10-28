Donald Trump, celebró el triunfo de Milei; “Nos estamos quedando con muchos de los países de América del Sur."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas argentinas y afirmó que el resultado fue “grandioso” tanto para el país sudamericano como para los intereses estadounidenses.

Además, destacó que los bonos argentinos subieron con fuerza tras la victoria oficialista, lo que —según sus palabras— permitió que Estados Unidos “ganara mucho dinero en base a la elección”.

Trump habló con periodistas durante el vuelo de regreso de Kuala Lumpur a Tokio, acompañado por su secretario del Tesoro, Scott Bessent, y otros miembros del gabinete. Allí felicitó al presidente Javier Milei y recordó el apoyo que su gobierno le brindó: “Fue una gran victoria en Argentina. Quiero felicitar al vencedor, y fue un gran vencedor. Tuvo mucha ayuda de nosotros. Le di un respaldo muy fuerte. No solo ganó, ganó por mucho. Fue algo grandioso”.

El mandatario también elogió el trabajo de Bessent, del representante de Comercio Jamieson Greer y del secretario de Estado Marco Rubio, a quienes atribuyó parte del fortalecimiento de la influencia estadounidense en la región.

“Nos estamos quedando con muchos de los países de América del Sur. Nos enfocamos mucho en América del Sur y estamos obteniendo un manejo muy fuerte, incluido el hecho de que no queremos que las drogas entren en nuestro país”, señaló.

Carne argentina

Consultado sobre la relación comercial con la Argentina y el ingreso de carne al mercado estadounidense, Trump aseguró que “se seguirá con el plan” y prometió “cuidar a los ganaderos”.

“Durante 35 años les ha ido muy mal. Ahora les está yendo bien, pero el precio ha subido. Vamos a tomar algo de carne porque tengo que bajar el precio, y me aseguraré de que los ganaderos no resulten heridos”, indicó.

Al referirse al impacto financiero del resultado electoral argentino, Trump afirmó que la suba de los bonos generó ganancias para Estados Unidos: “Hemos ganado mucho dinero en base a esa elección, porque los bonos han subido. Toda la calificación de la deuda ha subido. Esa elección hizo mucho dinero para Estados Unidos. No estamos en eso por dinero, pero sí observamos el valor de los bonos”.

Según un informe de la consultora 1816 citado por medios estadounidenses, el Tesoro habría comprado pesos a un tipo de cambio promedio de $ 1.472 en las semanas previas. Con el dólar cayendo hacia los $ 1.300 tras los comicios, la operación podría implicar una ganancia estimada de 280 millones de dólares para Washington.

El secretario Bessent complementó las declaraciones del presidente al asegurar que Milei “va a expandir su coalición” y que el país podrá mantener el control fiscal con el respaldo de Estados Unidos.

“Está trabajando contra 100 años de malas políticas, y las va a romper gracias al apoyo del presidente Trump”, sostuvo.

Tanto Trump como Bessent publicaron mensajes en redes sociales poco después del escrutinio. El mandatario escribió en Truth Social: “El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”. Por su parte, el secretario del Tesoro afirmó en X que la Argentina es “un aliado vital en América Latina” y que los resultados electorales confirman que “las políticas de paz a través del fortalecimiento económico están funcionando”.