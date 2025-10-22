Crisis en el Gabinete. Milei cumple años y el canciller Gerardo Werthein le regala la renuncia

La salida es por diferencias en el interior del Gobierno con Santiago Caputo. A días de las elecciones, escalan las crisis internas en el oficialismo.

Más cantado que despacito. Después de días de rumores y versiones sobre cambios en el Gabinete nacional tras las elecciones, este miércoles el canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia. Coincide justo con el cumpleaños del presidente Javier Milei.

Werthein venía siendo cuestionado internamente luego de la patética reunión con Donald Trump. Los trolls virtuales que responden a Santiago Caputo habían iniciado una intensa campaña para responsabilizarlo por la humillación a la que fue sometido tanto el presidente Javier Milei como la delegación argentina.