Autonomía municipal: La ciudad de Rosario se prepara para escribir su propia historia

Con el impulso de Javkin, la ciudad avanza en la elaboración de su Carta Orgánica y abre un debate profundo sobre el régimen electoral, la ética pública y la gestión local de los recursos. El intendente encabezó el trabajo con universidades e instituciones y ya presentó el proyecto que abrirá una nueva etapa política.

octubre 4, 2025



Rosario está a las puertas de un cambio institucional que marcará su historia. Después de más de un siglo de reclamos, la ciudad se prepara para convertirse en un municipio autónomo, con la posibilidad de dictar su propia Carta Orgánica y asumir atribuciones que hasta ahora dependían de la provincia. El intendente Pablo Javkin se ubica como protagonista indiscutido de este proceso: fue quien militó, impulsó y defendió durante años la autonomía de la ciudad, hasta convertirla en uno de los principales logros de su gestión.

El viernes, Javkin recibió en el Palacio Municipal a los decanos de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), quienes, junto a instituciones de la sociedad civil como la Bolsa de Comercio, el Colegio de Abogados y diversas fundaciones, elaboraron un documento con aportes académicos y técnicos para la futura Carta Orgánica. Se trata de un insumo clave que servirá como base del proyecto de ordenanza que el intendente presentará al Concejo Municipal el próximo 8 de octubre.

“Estamos abriendo una puerta que Rosario esperaba hace 104 años. Lo primero es declararnos autónomos, luego convocar a una estatuyente en 2027 y, mientras tanto, aplicar dispositivos inmediatos que nos permitan regirnos por nuestras propias normas”, explicó Javkin, al subrayar que la ciudad “padece trabas burocráticas” que solo podrán resolverse con decisiones locales.

Un proceso con horizonte de dos años

El camino a la autonomía tendrá dos etapas. La primera, inmediata, será la presentación del proyecto de ordenanza para que Rosario declare su autonomía en el marco de la nueva Constitución provincial sancionada este año. A partir de esa declaración, se pondrán en marcha medidas transitorias que ya podrían aplicarse con aval del Concejo.

La segunda, de mayor trascendencia, será la convocatoria en 2027 a una convención estatuyente para redactar y sancionar la primera Carta Orgánica de la ciudad. Ese texto definirá la organización del poder local, el régimen electoral, las facultades impositivas y los mecanismos de participación ciudadana, entre otros puntos.

En ese marco, las universidades y organizaciones sociales acercaron un documento en dos tomos con propuestas sobre temas clave:

Régimen electoral: eliminación de elecciones de medio término y limitación de reelecciones a un solo período consecutivo.

Responsabilidad fiscal: estabilidad tributaria y límites estrictos para endeudamiento.

Justicia municipal: incorporación de juicios por jurado vecinal y mediaciones obligatorias.

Ética pública: ficha limpia y prohibición de cargos hereditarios.

Uso del suelo: criterios de sustentabilidad ambiental.

Un hecho que trasciende gestiones

El intendente Javkin fue categórico al afirmar que este proceso “trascenderá a los protagonistas de ahora” y convocó a todo el arco político a garantizar consensos. “Estamos cerrando los primeros 300 años de Rosario logrando algo tan trascendente como cuando nos declararon ciudad”, reflexionó.

En la misma línea, el decano de la UNR, Hernán Botta, destacó que el aporte académico surge de un trabajo interdisciplinario que incluyó cátedras de Derecho Constitucional, Administrativo, Tributario y del Trabajo, además de la participación de instituciones de la sociedad civil. “Se trata de un debate largamente anhelado por los rosarinos, enriquecido con aportes de todos los sectores”, sostuvo.

Por su parte, el decano de la UCA, Nelson Cossari, remarcó el carácter comunitario del proceso: “Las dos facultades de Derecho más antiguas de la ciudad trabajamos en conjunto con instituciones para garantizar que la futura Carta Orgánica sea la mejor posible. Lo público y lo privado deben complementarse en beneficio de los ciudadanos”.

Autonomía y futuro

El modelo más cercano para Rosario es el de la ciudad de Córdoba, pionera en alcanzar autonomía municipal. La experiencia cordobesa demostró que gestionar con mayor libertad los recursos y decisiones territoriales permite una respuesta más eficaz a las demandas locales.

Rosario ahora se prepara para escribir su propia historia en este terreno. Con Javkin a la cabeza del proceso, el desafío será construir un marco institucional sólido que combine modernidad, participación ciudadana y sustentabilidad, para dar respuesta a una ciudad que enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo productivo.

“La autonomía no es un reclamo simbólico: es la herramienta para gobernar mejor nuestra ciudad, con reglas claras y decisiones tomadas desde Rosario y para Rosario”, concluyó el intendente, ratificando que los próximos dos años marcarán un antes y un después en la vida política e institucional de la ciudad.

Presentes en el acto del Palacio Vasallo

