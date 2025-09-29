Por una protesta en su contra Milei suspendió el acto programado en Ushuaia

El presidente Javier Milei suspendió el acto programado para esta tarde en Ushuaia para evitar toparse con una protesta convocada en contra del Gobierno nacional en las inmediaciones de donde iba a realizar su actividad.

La actividad proselitista incluía una caminata por la avenida principal de la ciudad fueguina, San Martín, por alrededor de cinco cuadras hasta llegar a la intersección con la calle Don Bosco. El mandatario iba a recorrer las calles junto al candidato a senador por Tierra del Fuego por La Libertad Avanza, Agustín Coto, y el postulante a diputado Miguel Rodríguez.

La comitiva decidió sacar al presidente de territorio fueguino luego de que manifestantes de LLA quedaran a metros de la marcha convocada en contra del Presidente. En un primer momento, un cordón policial de la infantería de Gendarmería dividía a ambas facciones, pero una vez retirado Milei, las fuerzas de seguridad también se fueron.

De esa manera, las cosas partes quedaron cara a cara y se dio una situación de enfrentamiento entre ambas facciones. Los manifestantes se cruzaron con cánticos y chicanas, de un lado y del otro, y hubo situaciones en donde tuvieron que ser separados para que la situación no escalara.

El presidente llegó al lugar acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la diputada nacional, Lilia Lemoine; el militante de LLA, Iñaki Gutiérrez y el documentalista Santiago Oria.