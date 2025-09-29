Milei aseguró que su gestión está "cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo"

El presidente participó este sábado en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo que se realiza en el predio de Palermo de la Sociedad Rural. Ratificó el rumbo de su modelo económico y puso el foco sobre la próxima modificación de los sistemas laboral y tributario

El presidente Javier Milei participó este sábado en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se realiza en el predio de Palermo de la Sociedad Rural, luego de su viaje a Estados Unidos.

Allí, el mandatario ratificó el rumbo económico y dijo que está “cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo”. También aseguró que el turismo argentino “tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global”.

“Estamos haciendo las reformas que fueron postergadas por la política durante décadas. Una vez que terminemos de ordenar la macroeconomía, la micro despegará a niveles nunca antes vistos en el país, por lo que el turismo se verá beneficiado en todos los niveles”, dijo Milei.

En clave de campaña electoral, el presidente sostuvo: “Estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo. Hagamos que todo este esfuerzo valga la pena”.

Para Milei, la Argentina podría tener un sector turístico 20 veces más grande que el actual, pero para eso es necesario contar con “la estabilidad suficiente para que se puedan proyectar inversiones a 10, 20 o 30 años, sin el temor de que la economía vuele por los aires de la noche a la mañana”.

El mandatario llegó al evento acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Turismo, Daniel Scioli; y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Durante su exposición en la FIT, el presidente aseguró que para generar inversiones se deben realizar las reformas laboral y fiscal. “Queremos que el país sea competitivo“, dijo el jefe de Estado.

“Tenemos que reformar el mercado de trabajo para que contratar sea más accesible para los distintos emprendimientos. Es necesario también sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos. Y necesitamos una reforma fiscal para bajar impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables”, planteó.

“Vamos por el camino correcto. No hay otra manera de salir adelante que aplicando las ideas que nos hicieron prósperos en primer lugar. Sin embargo, también somos conscientes de que esto recién empieza. Estamos llevando a cabo la labor clave de construir los cimientos de un país exitoso”, cerró Milei.