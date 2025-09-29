Ushuaia amaneció con pintadas y carteles en rechazo a la llegada de Javier Milei

Las calles de Ushuaia amanecieron este lunes con pintadas y carteles en rechazo al presidente Javier Milei, quien visitará esta tarde la capital de Tierra del Fuego en el marco de la campaña electoral para las próximas legislativas nacionales.

Una de las leyendas que más se repitió en los carteles fue la que dice: “Patria o Milei”, una consigna que cuestiona el proyecto ultraderechista y la entrega de soberanía que lleva adelante el gobierno, acudiendo a préstamos de Estados Unidos y el FMI.

Las pintadas que aparecieron en las primeras horas de este lunes también señalan que “una Argentina distinta” no se puede hacer con “los mismos de siempre”: la familia Menem y los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Patricia Bullrich (Seguridad).

Otros carteles llevan la leyenda “Alta coimera - 3%”, en referencia a las supuestas coimas que habría recibido la secretaria de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, mediante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Este lunes, además, vecinos y vecinas de Ushuaia convocaron a concentrarse desde las 16 en la Plaza Cívica “en defensa de la industria, los jubilados, los trabajadores, los estudiantes y las personas con discapacidad".

“No queremos que negocien nuestra soberanía provincial para bancar este modelo de ajuste y timba financiera. La Patria no se vende, fuera Milei! Go Home”, expresa la convocatoria vecinal.

Durante su jornada proselitista en Ushuaia, Milei encabezará un acto junto a los candidatos libertarios locales para las legislativas nacionales de octubre. Es posible que haga lo mismo en otras diez provincias durante las próximas semanas.