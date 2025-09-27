Vuelve el cepo: los que compren dólar oficial no pueden operar contado con liqui o MEP

Toto Caputo y su socio Santiago Bausili echaron mano a otra receta del massismo austríaco y reinstauraron una restricción del cepo cambiario, que impide a quienes compren dólar oficial operar contado con liqui o MEP y viceversa.

El Banco Central publicó este viernes la Comunicación "A" 8336 que dispone una restricción para los compradores de dólar oficial, que por un plazo de 90 días no podrán operar con dólares financieros.

La medida no es nueva ya que regía durante el cepo del kirchnerismo y se ejecuta una semana después de que Caputo y Bausili le metieran un cepo a accionistas y directivos de bancos. En ambos casos, el gobierno argumenta que busca cortar un rulo que operadores hacían con dólares oficiales.

Sin política no hay tesoro

La decisión se ejecuta en un momento crítico para el gobierno por la falta de dólares, que lo obligó esta semana a sacrificar 1.500 millones de dólares en recaudación de retenciones a las exportaciones de granos para que en un polémico pacto las cerealeras apuren la liquidación.

Además, la medida está en línea con las imposiciones del FMI y el Tesoro de Estados Unidos para que Caputo deje de quemar dólares que no tiene para mantener la cotización barata. Sin margen político para tomar antes de las elecciones la medida que verdaderamente le exigen, es decir la libre flotación, el ministro apuesta a ir ajustando el cepo.

Esto además evidencia que el gobierno se quedó sin dólares para maniobrar porque no puede utilizar los del FMI para intervenir en el mercado. El primer síntoma obvio fue la maniobra desesperada con las retenciones cero, que con suerte les alcanzará para llegar a las elecciones de octubre, y ahora empiezan a ajustar el cepo.

Mientras tanto, Caputo espera que después de las elecciones el Tesoro de Estados Unidos le habilite fondos frescos, más allá de otras ayudas financieras como el swap. De todos modos, el secretario Scott Bessent aclaró que todo depende del resultado electoral.