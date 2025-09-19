Provincia recaudó más de mil millones de pesos en la subasta de bienes decomisados al delito

En total, la Provincia reunió 1.238.960.000 millones de pesos en el último remate que se hizo este jueves con la participación de casi 4 mil personas de todas las provincias. El lote que más recaudó fue una casa en Funes

Este jueves se llevó a cabo una nueva subasta de bienes recuperados del delito y desde el gobierno santafesino lo calificaron como el remate más grande desde la creación de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) que se encarga de llevarlo a cabo. Participaron postores de todo el país y la Casa Gris logró recaudar más de mil millones de pesos que serán destinados a reparar a las víctimas de delitos, a políticas sociales y para autofinanciar la Aprad. Se ofrecieron 157 lotes de vehículos, inmuebles, joyas, celulares, materiales de construcción y electrodomésticos.

La subasta se realizó este jueves en la estación Belgrano de Santa Fe capital, ante más de 3.900 inscriptos de todo el país; 500 de los cuales –contó el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, este viernes en contacto con Radiópolis (Radio 2)– se quedaron pasadas las 22 pujando por el último lote. “Esto demuestra el interés”, destacó el funcionario.

El lote que más recaudó fue el 5, un inmueble de la localidad de Funes, por el que pagaron 90 millones de pesos. Por otra parte, el lote de joyas número 65 se pagó 19.500.000 de pesos. El más barato fue el 35, un celular que se subastó en 110 mil pesos. En tanto, el auto más caro fue el 1 que era un Toyota SW4 modelo 2023 con 5.072 kilómetros que se vendió a 60 millones de pesos.

En total, se recaudaron 1.238.960.000 millones de pesos. En las tres anteriores, realizadas durante la actual gestión, el monto fue de 2.326 millones de pesos: 451 millones, en la primera; 700 millones, en la segunda; y 1.200 millones, en la tercera. Sumando la cuarta, lo recaudado supera los 3.500 millones de pesos.