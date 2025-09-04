¡Messi, no te vayas nunca!

Por Juan Lopesino / AS

Lionel Messi se despidió en partido oficial de Argentina y volvió a dejar una exhibición en el estadio Monumental. Empezó frío pero abrió el marcador y a partir de ahí fue la gran figura del choque contra Venezuela hasta cerrarlo con su doblete. Un nuevo ejercicio de liderazgo y talento que permiten a la vigente campeona del mundo ser optimista en cuanto a su rendimiento en el Mundial 2026. “Terminar de esta manera es lo que siempre soñé. Tengo el cariño de Barcelona y mi sueño era tenerlo acá también”, reconoció el ‘10’. La Vinotinto deberá trabajar en la jornada final para disputar el playoff.

Mastantuono se ganó la titularidad, al igual que en el Real Madrid, y en este caso había algunas dudas sobre la posición que ocuparía. Sin embargo, arrancó también desde el costado derecho, aunque con más libertad, si cabe, que cuando viste de blanco. De esa manera, con criterio para conducir hacia el centro, generó la primera acción de gol que terminó con un duro disparo de Álvarez que repelió Romo.

La selección de Scaloni mandó en todo momento y la Vinotinto trató de cerrar los espacios en todo momento, en la mayoría de casos con bastante acierto. Sin embargo, pronto les quedó demasiado lejos la opción de hacer daño a la contra.

Con el paso de los minutos Argentina se atascó y Messi se mostró bastante irregular en sus acciones. Pero en su despedida no iba a perdonar. Un inoportuno resbalón de Savarino provocó el ataque vertical de la campeona del mundo. Julián recibió en el área, sentó tanto al defensor como al arquero y le regaló la pelota a Messi para que definiese con una calma al alcance de muy pocos.

El gol le sentó de maravilla a Messi y a lo largo de la segunda mitad ofreció un recital de regate, visión de juego y habilidad en espacios muy reducidos. Se erigió como el gran protagonista y pudo ampliar la cuenta, además de asistir a sus compañeros. Era su despedida en Argentina pero dio la sensación de que aún tiene recorrido.

FútbolTabla posiciones Eliminatorias Sudamericanas: cómo está la clasificación y camino al Mundial 2026

Ya en el tramo final, cuando la Vinotinto intentó dar un paso al frente, Argentina no perdonó. Primero González asistió para un certero cabezazo de Lautaro, en su primera intervención, y luego Almada asistió a Messi, que cerró la cuenta con un gol más para la historia redonda con la albiceleste.

AS