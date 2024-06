En medio de la polémica de los alimentos, y tras el despido del Secretario de la Niñez y Familia, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra el mandatario: “Comprobación empírica de ideas que no funcionan y funcionarios que tampoco funcionan. Sus consecuencias prácticas, económicas y humanas”.

Cristina Kirchner apuntó contra Milei por la importación de gas y los alimentos almacenados: “Funcionarios que no funcionan”.

Luego de conocerse el stock de alimentos, la ex funcionaria pública agregó: “Luego de mentiras y negativas públicas se descubre, en depósitos del Ministerio de Capital Humano, la existencia de casi 6 mil toneladas de alimentos sin repartir, en los que hay casi 1 millón de kg de leche en polvo, de los cuales casi 400.000 kg vencen en el mes de julio”.

“Comedores comunitarios que por no recibir asistencia del Ministerio de Capital Humano, tuvieron que dejar sin comida a las familias que asistían. Pibes y pibas que no tomaron un vaso de leche cuando correspondía. Mientras tanto la comida se pudre en los depósitos”, sentenció la vicepresidenta de la gestión de Alberto Fernández.

Otro de los aspectos en los que hizo hincapié Cristina Fernández fue en el gasoducto Nestor Kirchner, también apuntando contra la gestión actual: “Si este gobierno hubiese continuado con el ritmo y el calendario previsto para las obras de las plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner, entre los meses de mayo y agosto, hubiera importado casi 18 barcos menos de GNL y ahorrado la bonita suma de 450 millones de dólares”.

Por lo tanto, la líder política sentenció en su cuenta de X (ex Twitter): “Consecuencias económicas de ideas que no funcionan. Consecuencias humanas de funcionarios que no funcionan. Mirá vos lo que son las consecuencias prácticas de las ideas de la “revolución liberal libertaria”.