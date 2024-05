Las 4 promesas de Boca que pueden decir adiós en julio

El mercado de traspasos de fútbol europeo se transformó en la peor pesadilla y la mejor bendición para buena parte del fútbol local. Por un lado, un dolor de cabeza para los clubes de menor porte económico quienes ven cómo sus jóvenes promesas se van por menos dinero del pretendido. Por el otro, los ingresos en euros, dólares y otras monedas son el combustible necesario para equilibrar las finanzas en muchas instituciones ahogadas por las deudas.

Boca Juniors no atraviesa sobresaltos económicos y cerró un superávit histórico de u$s 14.387.998 a partir de la gestión de Juan Román Riquelme. Sin embargo, los sondeos serán inevitables y muchos clubes de Europa ya tienen entre ceja y ceja a cuatro jóvenes promesas del Xeneize que pueden ser las próximas noticias de Boca. ¿De quiénes se trata?

Aaron Anselmino

Se trata de una de los promesas surgidas de la cantera del club. Veloz, técnico, con dominio de ambos perfiles y templanza, el zaguero central de 19 años sorprendió a propios y extraños tras debutar en Copa Sudamericana.

Al gran rendimiento que demostró en La Bombonera se le sumó un aporte inmejorable: Boca ganó 1-0 ante Sportivo Trinidense gracias a su gol de cabeza que permitió destrabar un partido parejo y que acomodó al Xeneize dentro del Grupo D.

Si bien Anselmino tuvo la desgracia de sufrir un desgarro en el bíceps femoral, ya se encuentra en la recta final de su recuperación y en las próximas horas se sumará a la par del grupo. Y ante la lesión del capitán Marcos Rojo y los pálidos rendimientos de los defensores centrales como Figal y Lema, el joven se perfila como titular para el choque clave del próximo miércoles ante Fortaleza, en lo que será una final anticipada para quedarse con el primer puesto del grupo y evitar una fase.

Un dato a tener en cuenta es que la cláusula de Anselmino asciende a los 20 millones de dólares. Los ojeadores europeos ya estuvieron en los alrededores de Brandsen 805 y en caso de dar el visto bueno Anselmino tendrá un destino similar al de Leonardo Balerdi quien dejó el club prematuramente a cambio de una suma millonaria.

Ezequiel Fernández

Ambidiestro, técnico, tiempista y todoterreno son algunas de las bondades que muestra el “Equi” en cada uno de los partidos con la camiseta del Xeneize. Tal es así que los rendimientos superlativos de Fernández hicieron que Scaloni lo tenga en la nómina del recambio para el seleccionado albiceleste. Si bien todavía restan dos amistosos, algunos trascendidos afirmaron que el Equi formará parte de la delegación que viajará a Estados Unidos para disputar la Copa América 2024. En efecto, el volante central deberá mantener su nivel para cautivar definitivamente a Scaloni y ser compañero de Lionel Messi.

Brighton, Liverpool, Milan y Benfica son algunos de los interesados en el mediocampista que fue una de las figuras de Argentina SUB-23. Otro de los encantos para los clubes del viejo continente es su cláusula de salida: apenas 15 millones de dólares, un precio accesible para un jugador con altísimo poder de reventa.

Nicolás Valentini

El marcador central zurdo de 23 años atraviesa un presente con sentimientos encontrados. Por un lado, la citación al seleccionado argentino y el interés de algunos clubes europeos. Por el otro, su conflicto contractual con el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme que lo marginó del campo de juego. Actualmente, Valentini no puede ser tenido en cuenta por Diego Martínez, entrenador del Xeneize, hasta que no resuelva su situación contractual. El marcador central tiene contrato vigente hasta diciembre del corriente año y ante la negativa de renovación de contrato podrá negociar con un club en condición de libre a partir de junio. Si todo se mantiene de la misma manera, el “Gringo” seguirá relegado y solamente podrá entrenar junto al primer equipo sin la posibilidad de formar parte de las delegaciones oficiales en Liga Profesional y Copa Sudamericana. Kevin Zenon

Uno de los mejores jugadores del primer semestre de 2024 es Kevin Zenon. El volante creativo ex Unión de Santa Fe no tuvo problemas para ganarse su lugar en el once titular al mando de Diego Martínez. Es que el zurdo mantiene un grandísimo nivel con goles, asistencias y un despliegue descomunal que lo transformó en una pieza insustituible que conforma un tándem imparable por el sector izquierdo junto a Lautaro Blanco.

El acierto de Juan Román Riquelme apenas costó 3.5 millones de dólares y Newcastle ya tiene todo decidido para ofertar por él en junio a través de la ejecución de la cláusula de salida que asciende a los 15 millones de dólares. Sólo el futuro inmediato determinará cuál será el futuro del joven de 22 años que también formará parte del equipo Olímpico SUB-23 que dirige Javier Mascherano.