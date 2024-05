Javier Milei viaja a España sin ninguna actividad oficial en su agenda

Estará en la capital española hasta el domingo. Presentará su libro y participará en un encuentro de ultraderecha. No tiene previsto ningún encuentro oficial. A Manuel Adorni le costó explicar que no es un viaje por motivos privados.



El presidente Javier Milei suspendió la reunión de gabinete de este jueves para ultimar los detalles de su viaje a España, donde no tiene prevista ninguna actividad oficial ni con el gobierno ni con la corona local. Lo único que hará será participar de una cumbre de la ultraderecha española -a la que otros mandatarios suspendieron su asistencia- y presentar su libro que en ese país fue sacado de circulación por contener información biográfica falsa.

A última hora y después de ingentes esfuerzos de la embajada argentina en Madrid, lo que se pactó fueron algunas reuniones con empresarios españoles “que tienen inversiones o intereses en la Argentina”, según confirmó de manera imprecisa el vocero Manuel Adorni.

De reuniones con el presidente Pedro Sánchez o ser recibido por el rey Felipe VI, ni hablar. Eso “probablemente se esté dando en el segundo viaje” que el mandatario tiene previsto para el próximo mes, excusó Adorni. “No tengo definido los detalles todavía pero entiendo que allí va a haber ese tipo de agenda”, aventuró.

Lo que sí hará Javier Milei es subir al avión oficial hoy a las 15, llegar a la capital española y acompañar un meeting político y campaña anti Unión Europea (UE) junto con los dirigentes ultraderechistas del partido VOX, que el 18 y 19 próximo realizarán una cumbre en Madrid previa a las elecciones al Parlamento Europeo.

Allí, el presidente argentino ratificará su apoyo al franquista, antifeminista y ultraliberal Santiago Abascal, y los candidatos del partido presentarán su programa político.

Milei se mostrará allí con buena parte de su elenco: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la canciller Diana Mondino (desde Washington); el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

"Por cuestiones de cercanía, se aprovecha para hacer otro tipo de reuniones", intentó justificar las actividades no oficiales de Milei y para dar idea de que no es un viaje privado habló de un "encuentro muy particular con los principales empresarios españoles, la mayoría de los cuales sino todos tienen inversiones o intereses en Argentina", que no identificó.

El vocero tampoco pudo precisar cuánto saldrá el viaje. "El costo del viaje no lo tengo porque es variable. Se puede calcular cuando regresa al país. Antes se podía hacer cuando viajaba en aviones de línea", se excusó.

Un libro flojo de curriculum

También se hará tiempo para presentar su libro “El camino libertario”, el que hace días fue sacado de circulación por incluir datos biográficos falsos sobre él: decía que era graduado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctorado en California, cuando eso no es verdad.

Fue la gigante editorial Planeta la que tomó la decisión de quitar los ejemplares del mercado y excusarse públicamente por haberse hecho eco de esas mentiras.

Así y todo, Milei presentará su libro en la sede del Diario La Razón. Estará junto con el economista y autor del prólogo, Juan Ramón Rallo; el director del medio, Francisco Marhuenda y el titular de la Editorial de Deusto, Roger Domingo.

La única actividad oficial del mandatario argentino –que inclusive no fue confirmada- será reunirse con su embajador en Madrid, Roberto Bosch.

Con los amigos de VOX

Ambas actividades serán la previa a su participación en la convención Europa Viva 24, organizada por VOX. A esa reunión fueron invitados la premier italiana Georgia Meloni y el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, ambos exponentes de la ultraderecha europea.

Sin embargo, a última hora tanto Meloni como Orbán se bajaron del encuentro que, se prevé, será crítico de la Unión Europea, un bloque en el que ambos tienen responsabilidad política e institucional.

Así y todo, el encuentro ultraconservador de VOX se celebrará en el palacio de Vistalegre y se esperan más de 10 mil asistentes. Milei tendrá un lugar de preponderancia por ser el único personaje con un cargo de relevancia internacional y porque, además, su discurso estará entre los del cierre de esa cumbre.

La agenda de Milei en España

La agenda del Presidente en España será la siguiente: a las 4:10 (hora argentina) de mañana arribará a Madrid y después del mediodía presentará su libro.

El sábado por la mañana española se reunirá con CEOs de empresas locales. Lo acompañará su hermana Karina Milei y el embajador Roberto Bosch Estévez.

Por la tarde, a las 17:30 se reunirá con Santiago Abascal y recién al mediodía de la mañana siguiente asistirá y dará su discurso en Europa Viva 24. Volverá a la Argentina recién el próximo lunes.