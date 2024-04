Lula le bajó el precio a la carta de Milei: "Todavía no la leí"

Por Augusto Taglioni

El presidente de Brasil habló con periodistas y ninguneó el gesto de acercamiento de Milei. "Les informaré cuando sepa que es lo que pretende conversar Argentina con Brasil", dijo en un desayuno con periodistas.



Lula encabezó un desayuno con periodistas en Brasil en donde abordó temas centrales de la agenda brasileña. En el transcurso de la conferencia, el presidente brasileño fue consultado por la carta que le mandó Javier Milei la semana pasada a través de Diana Mondino.

Lula respondió: "Yo sé que mi canciller recibió una carta del presidente Milei, pero lo que pasa es que nuestro canciller viajó y todavía no vi la carta. Cuando regrese, la recibiré. No sé que dice en la carta por tanto no puedo responder".

"Lo único que puedo adelantar es que después de leerla tengo interés que la prensa sepa que los que presente Argentina de la relación con Brasil", continuó cristalizando una evidente tensión. Luego, cambió rápidamente de tema y se enfocó en la buena relación con Colombia y en la necesidad que se garanticen la transparencia en las elecciones del 28 de julio.

A su vez, Lula sugirió que pretende ampliar y potenciar la relación comercial con Colombia, algo que la prensa brasileña entendió como una idea para no depender de la relación con Argentina.

En ese sentido, el líder de Brasil dijo que llevó más de 200 empresarios a Colombia e impulsó la creación de sociedades con los colombianos. Al mismo tiempo, anunció una política de integración en infraestructura a cargo de la ministra Simone Tebet.

La fría y escueta respuesta de Lula confirma lo que adelantó LPO en base a fuentes cercas al presidente brasileño en relación a un eventual encuentro bilateral. "Queda mucho camino por recorrer", confirmaron en su entorno la semana pasada.

Lo cierto es que Milei parece estar decidido en dar un giro pragmático en la relación y envió a Mondino a tejer puentes, aún sin una respuesta clara del lado brasileño. Es que las diferencias son sustanciales, no sólo por la relación de Milei con Bolsonaro sino también por el cambio de orientación que Argentina le está dando a obras estrategias como el Gasoducto Néstor Kirchner.

Como contó LPO, tanto el vicepresidente y ministro de Comercio Exterior, Geraldo Alckmin, como el canciller Mauro Vieira, pasando por la cúpula de la poderosa Federación de Industriales de San Pablo marcaron el enorme interés para que se finalice en 2025. Sin embargo, Mondino respondió con ambigüedades y aclaró será tarea del sector privado.

LPO