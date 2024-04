Los Senadores nacionales se aumentaron sus dietas, sin debate y a mano alzada

A partir de mayo pasarán a cobrar más de $ 4.500.000 de bolsillo. "Así se mueve la casta", cuestionó Javier Milei desde sus redes sociales. "No tengo herramienta alguna para frenarlo", aseguró Victoria Villarruel

El Senado de la Nación aprobó este jueves a mano alzada y sin debate un acuerdo por el cual los legisladores aumentarán fuertes sus dietas: los sueldos, que hoy son de $1.900.000, quedarán en más de $ 4.500.000 de bolsillo.

La medida fue tratada sobre tablas porque no estaba incluida en la sesión convocada para este jueves. La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, ya había manifestado que los integrantes de la Cámara alta "cobran poco" y que estaba de acuerdo con un incremento en las dietas.

El presidente Javier Milei cuestionó esa decisión a través de sus redes sociales. "Así se mueve la casta", manifestó el mandatario.

En su mensaje, Milei buscó diferenciar la actitud de los senadores de La Libertad Avanza del resto del cuerpo al resaltar que "los únicos que votaron en contra" fueron los legisladores del oficialismo.

En marzo, los diputados y senadores quisieron adherir al incremento de 30% acordado por los gremios de los empleados legislativos, lo que llevaba las dietas a $ 2.500.000 millones.

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, se refirió al aumento luego de la sesión de este jueves. Lo hizo con un mensaje en la red social X donde expresó: "Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones".

"Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora. Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo", explicó.