Por ataques y amenazas a colectiveros, no hay transporte urbano ni interurbano

Un interno de la línea 143 Negra fue atacado en la zona sur y aún no trascendió si recibió un balazo o un impacto con un objeto contundente. No hay transporte urbano ni interurbano.



El ataque contra el colectivo de la línea 143 Negra.

La seccional Rosario de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decretó un paro de colectivo luego de un nuevo ataque contra una unidad este lunes a la noche en barrio Las Delicias, en la zona sur de Rosario. También los texistas se plegaron a la medida de fuerza y no circularon hasta las 6 de la mañana de este martes.

De esta manera, es la segunda vez en la jornada que se suspende el servicio de colectivos, ya que iniciaron una medida de fuerza durante la madrugada por un mensaje intimidatorio recibido por un chofer de la empresa Movi y en la tarde habían regresado a circular.



Al mismo tiempo, un teléfono de la empresa de la línea 110 recibió al menos un mensaje intimidatorio, con una foto de una carta escrita de puño y letra con amenazas. También en la noche de este lunes había trascendidos sobre un posible ataque a balazos contra una unidad de la línea 126 en barrio Bella Vista, que hasta el momento no había sido confirmado por la Policía, al igual que otros con distintas versiones que circulaban por grupos de WhatsApp y redes sociales.

La UTA Rosario indicó que a partir de las 22.30 de este lunes iniciaba un paro del transporte urbano e interurbano de Rosario por tiempo indeterminado, luego de que "se produjeron dos ataques a unidades del transporte urbano de pasajeros en distintas zonas de la ciudad", sin especificar el lugar de los ataques y en medio de distintos rumores que daban cuenta de diferentes hechos que todavía no tenían confirmación oficial.

Desde el Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yannotti anunció en la noche del lunes que decretaron "un cese de actividades hasta mañana (martes) a las 6 de la mañana", en una "decisión que busca resguardar la integridad de nuestros trabajadores". La medida de fuerza fue levantada esta mañana y los taxis comenzaron a circular normalmente.

El ataque que sí fue corroborado por personal policial fue el que se produjo en Oroño y Batlle y Ordóñez, mientras oficiales de investigaciones intentaban establecer si se había perpetrado con un arma de fuego o arrojando un objeto contundente. El impacto provocó la rotura de la puerta de ingreso de los pasajeros cuando el interno 4527 de la línea 143 Negra circulaba por la autopista en sentido sur-norte. No se registraron lesionados.

Amenazas a la línea 110

Mientras tanto, minutos después de las 21, un pasajero de la zona norte de la ciudad se comunicó con el 911 para denunciar un amenaza que habrían recibido los choferes de la línea 110. Personal policial habló con un colectivero que confirmó que había ingresado en el grupo de la empresa al menos una foto con un mensaje intimidatorio, aunque dijo desconocer quién había sido el receptor original ni en qué interno había sido dejada esa nota.

En la madrugada de este lunes, los colectiveros habían decidido suspender el servicio al hallar un cartel con un mensaje amenazante en una de las unidades de la línea 153, de la empresa Movi. Tras ser comunicada la novedad a los delegados de los trabajadores, se dispuso que todos los colectivos que estaban circulando volvieran al galpón ubicado en Provincias Unidas y Rueda, y posteriormente se sumaron a la medida los colectiveros de la línea Rosario Bus.

Ataques a colectiveros

La amenaza se dio en medio de la inquietud que viven los conductores rosarinos luego de que el colectivero Marcos Daloia, de la línea K, fuera baleado en la cabeza el pasado jueves 7 de marzo cuando cumplía su recorrido en México y Mendoza, en la zona noroeste de Rosario. Murió tres días más tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Otro colectivero asesinado fue César Luis Roldán, el 2 de diciembre pasado en plena tarde, cuando conducía un ómnibus de la línea 116 por Eva Perón y Cullen y fue abordado por un joven armado y que iba acompañado por un cómplice. Le dispararon directo a la cabeza.

Paro de taxistas

Frente a la serie de ataques y amenazas que sufrieron unidades de colectivos en la ciudad de Rosario, el titular del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yannotti, grabó un video que se difundió a través de grupos de WhatsApp y luego se viralizó en redes sociales en el que comunicó a los afiliados al gremio y a la sociedad la medida de fuerza que llevaron adelante hasta este martes a las 6.

"A raíz de los acontecimientos que estamos viviendo en estra trágica noche, en la que se han contabilizado cuatro atentados al transporte urbano de pasajeros, el sector taxista, luego de una reunión, ha decretado un cese de actividades hasta las 6 de la mañana, luego veremos cómo seguimos con esta situación tan lamentable que nos toca vivir a todos en la ciudad de Rosario", comunicó el líder sindical de taxistas

