Pablo Javkin: "Una muerte jamás nos será indiferente, pero no nos van a parar, no debemos parar"

Tras la postergación obligada por la crisis de inseguridad que atravesó la ciudad por los crímenes de dos taxistas, un chofer de colectivo y un playero de una estación de servicios, ola de asesinatos que causó conmoción en la ciudad, el intendente Pablo Javkin finalmente abrió este jueves la sesiones ordinarias del Concejo Municipal y en su discurso reconoció la dolorosa situación que viven los rosarinos, a la vez que ratificó que se mantendrá firme en la lucha contra quienes quieren parar a Rosario.

"Abro estas sesiones en medio de una Argentina en turbulencia pero, más aún, en una Rosario lastimada", comenzó sus palabras ante los concejales que se reunieron este jueves en el Palacio Vasallo, y reconoció las dificultades que padecen los vecinos por las amenazas de los grupos narcoterroristas al exclamar: "Estamos dolidos, jamás una muerte nos será indiferente, pero tengan claro algo: no nos van a parar, no debemos parar".

Qué dirá el intendente Pablo Javkin en su discurso de apertura en el Concejo

Pablo Javkin: "La necesidad de ayudar a Rosario saltó la grieta"



Javkin habló frente al Concejo y a los familiares de las víctimas de la inseguridad que estuvieron en el recinto, Cintia Lares, Julio Gerez, Ana María Arce de Cejas, Verónica Cerdan, Patricia Villafañe, Ezequiel Lowden, Ester Iunnizi, Silvina Garcilazo, Eleonora López y Marcela Nisoria.

"El 10 de diciembre pasado asumí mi segundo y último mandato como intendente de Rosario. El día que juré por primera vez dije que era un puesto que quise toda mi vida, con el que soñaba de chiquito", recordó Javkin y, en clara referencia a la pandemia de Covid-19, la crisis económica y a la ola de violencia narco que asola a Rosario, reconoció: "¿Tocaron años difíciles? Sí, sin dudas, y a las bravas las enfrentamos con valentía".

En ese sentido, afirmó: "Ya todos saben que no tenemos armas de fuego y para eso contamos con el coraje de un gobernador al que no le tiembla el pulso y con el que nos paramos codo a codo", en alusión a Maximilano Pullaro. Y destacó: "Al miedo le respondemos haciendo y cuidando. Nuestra respuesta es abrir calles, iluminar, abrazar nenes en las salitas, atender a nuestros grandes, dar salud (nada menos que salud), crear bibliotecas, enseñar robótica, investigar el lavado, y promover el trabajo, la fuente principal de un plan de vida".

"Desde chico sé que las cosas más importantes son las que se hacen en silencio y de verdad", enfatizó Javkin, y añadió: "No esperen de este intendente ni un segundo dedicado a atender amenazas, ni las que se hacen desde la cárcel ni las otras, miserables, que buscan alguna ventaja politiquera. Todo el tiempo que tengo debo dedicarlo a hacer, a cuidar y a tratar de saldar la deuda fundamental que esta ciudad tiene con todos y cada uno de los familiares de las víctimas de la mafia, de la violencia. Nada ni nadie me va a distraer de esa tarea fundamental".

"Rosario es una ciudad de gente buena. Estamos lastimados, pero no nos van a ganar. Este es quizás el momento más grave que nos toca vivir en nuestra historia", insistió el jefe del Palacio de los Leones, y siguió: "Por eso, le pido a cada uno de los que está acá que cuando este acto termine vaya y siga curando, enseñando, cuidando pibes, trabajando, predicando, produciendo o inviriendo… Les pido a todos y cada uno que salgamos juntos a decirle al país y al mundo que está ciudad hermosa no se rindió nunca, que Rosario no se va a rendir jamás. Que no vamos a dar ni un paso atrás, y que vamos a ganar".

"No será fácil. No será de la noche a la mañana. Otra vez nos toca atravesar tempestades. Pero lo dije, lo diré siempre y lo dirán los hijos de nuestros hijos: nunca subestimen la fuerza de la gente buena de Rosario, porque Rosario siempre puede", enfatizó.

"Hacer mucho y cuidar todavía más"

En otro tramo del discurso, Javkin puso de relieve cuáles son las prioridades de su gestión: "El desafío de hoy es mucho más complejo que cualquiera que hayamos tenido que enfrentar a lo largo de nuestra historia -dijo-. Las respuestas no serán simples ni rápidas. Requiere de políticas sostenidas en el tiempo y de que todos hagamos nuestra parte".

"Como municipio, nos toca seguir haciendo, arreglando, manteniendo, creando, pero sobre todo, nos toca seguir cuidando y cada día más, porque las únicas armas que tenemos son nuestra capacidad para estar cerca de los vecinos, ya sea para ponerle luz en la cuadra o llevar a su hijo al médico o a la salita de primera infancia y que lo atiendan bien y con amor", detalló. Y subrayó: "Hacer mucho y cuidar todavía más, esa es la tarea".

Además, adelantó los proyectos con los que buscará, con recursos propios, "fortalecer la red de instituciones para cuidar". Anticipó: "A fines de este mes, inaugurando las obras de ampliación de los Centros Cuidar Flamarion y 23 de Febrero, y en abril inauguraremos un nuevo Centro Cuidar en Barrio La Sexta, estos se suman al Centro Cuidar Viaducto, el Parque Oeste y el Punto Cuidar Sudoeste que ya están funcionado".

"Así, sumamos 6 nuevos Centros Cuidar en estos 4 años, llegando a 40 en toda la ciudad", precisó el intendente, y explicó: "En el año 2023 abrimos el Centro de Salud en Barrio Olímpico, y desde febrero empezó a funcionar el nuevo Centro de Salud Hermes Binner en Avellaneda Oeste. El primer centro construido desde 0 en 20 años. Vaya como un pequeño homenaje a quien más nos enseñó el valor de cuidar y de la salud pública".

El recuerdo del crimen de Maxi Jerez

Javkin destacó también que, para reforzar la seguridad en los barrios, es indispensable la iluminación de los espacios públicos sea la adecuada: "Nos pusimos la meta de hacer de Rosario una ciudad con el 100% de luces LED", especificó, "y la urbanización de los sectores donde es necesario que se abran calles y se doten de servios básicos que requieren los vecinos para poder desarrollar una vida plena".

"Vine acá el 4 de marzo de 2020 y me comprometí a que Banana deje de ser una villa para convertirse en un barrio. La dignidad de un barrio urbanizado cambia la vida de la gente para siempre", recordó el intendente de Rosario, y mostrando una imagen en pantalla girante indicó: "Esta foto de Nancy y su familia le da sentido a todo lo que hicimos acá. Hasta hace un par de meses Valparaíso y Gálvez no se cruzaban, era una calle que chocaba contra pasillos. Eso no es solo un cartel, es la concreción del sueño de todo un barrio".

"Para llegar a esto necesitamos de mucho esfuerzo compartido", siguió Javkin, y continuó: "Deseamos que junto al gobierno nacional podamos retomar una obra histórica que fue injustamente detenida y postergada. La urbanización definitiva de la zona de Sorrento y Cullen, que en conjunto con la urbanización de Barrio Los Pumitas encabezada por la provincia y las obras de pavimento definitivo que estamos realizando en Empalme y Ludueña, permitirá transformar integralmente el noroeste de la ciudad".

"Les debemos estas obras a los vecinos, pero sobre todo a la memoria de Maxi Jerez", y le agradeció la presencia en el recinto a Julio, el padre del chico de 11 años de11 años asesinado el 5 de marzo de 2023, cuando quedó en medio de una balacera cuando iba al kiosco con dos de sus primos en barrio Los Pumitas. Un crimen que sacudió a los vecinos del barrio que se levantaron contra los narcos, imágenes que dieron la vuelta al país.

"Más industria y más trabajo para la gente"

Por otra parte, Javkin puso de relieve la necesidad de dar trabajo a los sectores más postergados de la sociedad. "Desde el 2019 hasta hoy, la Rosario pujante y dinámica, se convirtió en el distrito industrial más importante del país con 3.250 establecimientos que generan más de 60 mil puestos de trabajo, 700 pymes exportadoras, más de 15.000 empresas y 30.000 comercios", advirtió, y enfatizó: "Y tengan en claro que lo vamos a defender y hacer crecer".

"Hace tres años pusimos en marcha nuestro Plan Integral de Suelo e Inversiones Productivas y en ese tiempo, Rosario sumó 100 nuevas radicaciones. Son más de 260 mil metros cuadrados de construcción, ampliaciones y logística que dan trabajo y están transformando todos los corredores de la ciudad", recordó el intendente.

Y fue por más: "Voy a enviar a este Concejo un mensaje para ampliar la zona de promoción. Y tenemos otra noticia, a los 260 mil metros cuadrados productivos le sumaremos 110 hectáreas sobre la autopista Rosario-Córdoba y sobre el límite con Funes, desarrollando el parque industrial y logístico más grande de la ciudad. Esto significa más industria y más trabajo para nuestra gente".

"El interior merece tener un transporte de calidad"

Finalmente, se refirió a las dificultades que atraviesa el transporte urbano de pasajeros como consecuencia de la drástica quita de subsidios que hizo el gobierno de Javier MIlei. "El problema del transporte no es un tema de un gobierno", aclaró Javkin, y propuso: "Tenemos que hacer malabares para sostenerlo, cobrando más de lo que nos gustaría y menos de lo que realmente haría falta para que el sistema funcione como debería".

"Gobernar es tomar decisiones, necesarias, no siempre simpáticas", reconoció. "La economía argentina no se cayó de la noche a la mañana, el transporte en crisis no es un tema 'de Rosario'. Pasa en todo el país y todos los intendentes de las ciudades, sin distinción de partidos, estamos peleando para que se entienda de una vez que el interior merece tener un transporte de calidad", sostuvo.

"Y aún así, dijimos que íbamos a sostener el sistema de transporte y lo hacemos. Durante todo el 2023, el municipio le asignó al transporte de la ciudad más de 17.000 millones de pesos. En estos cuatro años incorporamos 57 nuevas unidades 0km para llegar a los 690 coches en la calle, para mejorar las frecuencias en las líneas de mayor demanda", concluyó.