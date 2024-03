Pullaro y Bullrich redoblan la apuesta contra el "narcoterrorismo" con apoyo de las Fuerzas Armadas

En el grueso de la política santafesina se instaló la idea de que los atentados son una respuesta a las fotos “a lo Bukele” que distribuyó el propio gobierno de Pullaro: presos casi desnudos, humillados ante el sometimiento policial. Fue la propia Bullrich la que avaló la imagen en la semana. “Felicitaciones gobernador: el que las hace, las paga”, celebró y replicó la imagen.

Como dijo su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni: “No vamos a sentarnos a negociar nada con la ranchada”. El gobierno endurecerá su enfrentamiento contra las bandas narco a sabiendas, incluso, de que el vuelto contempla la muerte de inocentes. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, deslizó este sábado en Radio 2 que los atentados son una suerte de invitación al pacto del narco al gobierno provincial. No va a pasar.

Con todo, Pullaro no puede solo. El sábado finalizó con el asesinato de un playero de estación de servicio, otro inocente. Si el gobierno provincial no articula con la Nación, no hay resultado positivo posible. El arranque, en esta gestión, del vínculo entre Pullaro y Bullrich no fue bueno. La ubicación del dirigente del PRO Federico Angelini en su rol de funcionario nacional como intermediario despertó un ruido, máxime cuando el gobernador se juega ciego por Scaglia en la interna amarilla.

Pese a todo, es inevitable y necesaria la coordinación. “No hay margen por estar descoordinado con Bullrich y Angelini”, sintetiza un dirigente de Unidos. Nadie se va a llevar un trofeo más grande que el otro en plena coyuntura, en momentos de disputa por el dominio del territorio. “Terrorismo”, definió la ministra este sábado a lo que ocurre en Rosario. El gobierno santafesino usó el mismo término horas después a través de un comunicado, porque asume que el narco está matando al azar para generar terror, siguiendo la definición de la ONU que califica de ese modo a las acciones delictivas orientadas a aterrorizar a la población y obligar a las autoridades a actuar de algún modo o dejar de hacerlo.