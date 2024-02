La nueva Yamaha FZ-X se lanzó recientemente en nuestro mercado

Yamaha Argentina lanzó la nueva Yamaha FZ-X que ya está disponible en todos los concesionarios del país, con una estética neo retro que la hace destacarse en el segmento street. Sin embargo, este no es el único aspecto con el que este modelo del gigante asiático se decide llevarlo a su línea de ensamblaje. En India comercializa otra versión que no ha sido anunciada para el mercado local, aunque no debemos descartar su posible arribo.

La versión de la Yamaha FZ-X que produce la filial local de la marca y ya ofrece a sus clientes había sido mostrada en la última edición de Salón Moto de Buenos Aires, en 2023. De esta manera, la firma nipona amplía la propuesta en la categoría de las motos urbanas con esta unidad de baja cilindrada.

La variante anunciada por India Yamaha Motor (IYM) denominada Yamaha FZ-X Chrome presenta algunas diferencias respecto a la versión local. En Argentina, el fabricante nipón lanzó este ejemplar con una carrocería en negro y el tanque de combustible dorado. Mientras que, en el país asiático este modelo introduce una combinación de colores, entre los que destaca el toque cromado brillante y potenciar su atractivo Premium.

La Yamaha FZ-X Chrome se destaca por tener el tanque en cromado, paneles de la carrocería, ambos guardabarros, espejos, sistema de escape lateral en negro. La insignia FZ-X figura en está ubicada en el lateral, en vez de encontrarse situada en el depósito de combustible como lo está en la versión de la moto que se vende en Argentina. Esta denominación figura aparece en amarillo, al igual que las llantas de aleación de radios múltiples que se combinan marcando un gran contraste.



Además del color cromado, la Yamaha FZ-X Chrome ofrece una amplia paleta de colores debido a que está disponible en otros tres tonos: Matt Copper, Matte Titan y Dark Matte Blue.

Equipamiento

Respecto al equipamiento, la Yamaha FZ-X Chrome no presenta grandes diferencias con su par que empezó a comercializarse en el mercado argentino. Trae luces LED que se hace presente en un distintivo faro delantero con diseño redondo que recuerda a las motos clásicas y un faro trasero con un diseño simple.

Este modelo de la categoría Street también incorpora un tablero multifuncional de LCD, que fusiona el estilo tradicional con el moderno. Mientras que, la pantalla del tacómetro es protagonizado por un aspecto analógico que muestra las revoluciones en un patrón circular. Incluye una toma de carga eléctrica de 12 volts diseñada para alimentar equipos electrónicos como celular o GPS.

Otro de los componentes novedoso de la Yamaha FZ-X Chrome es la conexión con la aplicación Y-Connect que la firma incluye para que el conductor pueda conectar la motocicleta con el teléfono celular. Esta innovación que permite tener un mejor registro del rendimiento y conocer el mantenimiento, puede ser descargada tanto de las plataformas Play Store de Google y Apple Store. Incluso, la misma app le enviará al usuario un mensaje cuándo exista alguna falla técnica.



Motorización

La Yamaha FZ-X Chrome pesa 139 kg y tiene un tanque que puede cargar hasta 10 litros de combustible. Otro de los componentes compartidos con la versión argentina es el motor Fi monocilíndrico de 149 cc refrigerado por aire que llega a los 12,4 CV de potencia máxima a 7.250 rpm y 13,3 Nm. Este sistema de propulsión entregado a 5.500 rpm, está vinculado a una transmisión de cinco velocidades.

Respecto al frenado, este modelo Street de Yamaha para el mercado indio está equipado con un freno de disco delantero y trasero, asistido por un sistema ABS de un solo canal. Las funciones de suspensión son posibles a través de horquillas en la parte delantera, mientras que en la trasera es es una monoamortiguador.