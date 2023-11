Cronograma de venta de los pasajes de larga distancia a viajar en diciembre, enero y febrero.

*TRENES ARGENTINOS LANZA LA VENTA DE LOS PASAJES DE LARGA DISTANCIA PARA DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO*

La empresa ferroviaria presidida por Martín Marinucci, anunció el cronograma de venta de los pasajes de tren de larga distancia para quienes quieran viajar en diciembre, enero y febrero.

CRONOGRAMA

El martes 21 de noviembre, desde las 6 de la mañana de modo presencial y por la página https://webventas.sofse.gob.ar/, estarán disponibles los boletos de las formaciones que unen Plaza Constitución con Mar del Plata y General Guido con Divisadero de Pinamar.

El viernes 24, también desde las 6, se comenzarán a expender los tickets de los servicios que unen Buenos Aires con Rosario, Córdoba y Tucumán.

Por último, el sábado 25 desde las 6, será el turno de los trenes Once-Bragado/Pehuajó, Retiro-Junín/Justo Daract/Palmira.

LUGARES Y MODALIDAD DE ADQUISICIÓN

Los tickets pueden ser comprados en las estaciones cabeceras de Retiro (Mitre y San Martín), Constitución, Once y las 50 estaciones de todo el país habilitadas para la venta de larga distancia.

De manera presencial:

- Es necesario contar con el documento físico de las personas que van a viajar.

- El máximo de pasajes que se puede adquirir por transacción es de 8.

- El pago se puede realizar en efectivo, con tarjeta de débito, o crédito Visa, MasterCard y Cabal (en un solo pago).

- Todos los boletos se expenden con los datos filiatorios del viajante y no pueden ser transferidos a otra persona.

Por web:

- Primero es necesario generar un usuario y contraseña

- Durante el proceso se solicitará el número de trámite del DNI para avanzar en la compra.

- La compra cuenta con un 10 % de descuento

- Los jubilados tienen un 40% de rebaja

- Las personas con certificado único de discapacidad (CUD) y menores de 3 años viajarán sin cargo pero deben emitir su pasaje.

CONFIRMACIÓN DE VIAJE

Cabe recordar que desde el año pasado es obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido. Los usuarios y las usuarias deberán entrar a www.trenesargentinos.gob.ar y realizar el trámite en el botón Confirmación de viaje.

Para ello, es necesario ingresar el número de reserva y código de seguridad que se brindan al momento de adquirir el ticket.

Una vez efectuado el procedimiento, por correo electrónico llegará el boleto para viajar.

SERVICIOS

_Buenos Aires - Mar del Plata_

Circulan tres servicios diarios

A las 6:08 (con parada en Dolores y Gral Guido), 9:35 (parando en todas las intermedias) y 17:10 (directo) desde la terminal porteña

9:59 (parando en todas), 14:12 (con paradas en General Guido y Dolores) y 16:31 desde la ciudad balnearia.

12 estaciones del recorrido: Coronel Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli, Sevigné, Dolores, General Guido, Maipú, Las Armas, General Pirán, Coronel Vidal y Vivoratá.

Asimismo, funcionará un refuerzo directo con salida los viernes a las 13.51 y retorna los lunes desde Mar del Plata a las 1:22.

Los pasajes a Mar del Plata cuestan 2695 pesos en primera y 3230 en pullman.

_General Guido - Divisadero de Pinamar_

Circula con un servicio diario partiendo de General Guido a las 10:30 y de Divisadero de Pinamar a las 13:15.

El servicio se detiene en Santo Domingo y General Madariaga y los tickets entre Divisadero y General Guido cuestan 670 pesos y hasta Constitución 2335.

_Buenos Aires-Rosario_

Un tren diario, desde Retiro parte a las 19:30 y desde Rosario Norte a las 2:48.

Los pasajes cuestan 2140 pesos en primera y 2555 pesos en pullman.

El servicio se detiene en las 10 estaciones intermedias del recorrido: Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Gob. Castro, Ramallo, San Nicolás, Empalme Villa Constitución, Arroyo Seco y Rosario Sur.

Además la empresa cuenta con un servicio expreso, que se detiene en Rosario Sur, que sale de Retiro de la línea San Martín los viernes a las 22.30 y el retorno es los domingos a las 23:49.

El tren expreso además ofrece la posibilidad de viajar en coche camarote con un valor de 6.035 pesos.

_Buenos Aires-Córdoba_

Dos trenes semanales. Desde Retiro parte los jueves y domingos a las 11:30 y de Córdoba los lunes y viernes a las 20:08.

Los pasajes cuestan 3155 pesos en primera, 3770 pesos en pullman y 10725 en camarote para dos personas.

El servicio se detiene en las 15 estaciones del recorrido: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, Correa, Cañada de Gómez, Armstrong (nueva parada), Marcos Juárez, Leones, Bell Ville y Villa María.

_Buenos Aires-Tucumán_

Dos trenes semanales. Desde Retiro parte los miércoles y domingos a las 21:10 y de Cevil Pozo los martes y viernes a las 22:30.

Los pasajes cuestan 5200 pesos en primera, 6240 pesos en pullman y 18140 en camarote para dos personas.

El servicio se detiene en las 21 estaciones del recorrido: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, San Lorenzo, Andino, Serodino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Arrufó, Ceres, Pinto, Colonia Dora, Herrera, La Banda, Cevil Pozo y Alderetes.

_Buenos Aires-Bragado_

Tres servicios semanales. Parten desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes a las 2:30 y los miércoles y viernes a las 5:20.

Los pasajes a Bragado cuestan 1405 pesos en primera y 1675 pesos en pullman.

El servicio se detiene en las siete estaciones del recorrido: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

_Buenos Aires-Pehuajó_

Un servicio semanal. Parte desde Once viernes a las 20:55 y de Pehuajó los domingos a las 20:15.

Los pasajes a Pehuajó cuestan 2450 pesos en primera y 2935 pesos en pullman.

El servicio se detiene en cuatro estaciones del recorrido: Haedo, Bragado, 9 de Julio y Carlos Casares.

_Buenos Aires-Junín_

Un servicio diario. Parte de Retiro a las 18:15. El retorno es a las 0:50.

Los pasajes a Junín cuestan 1690 pesos en primera y 2020 pesos en pullman.

El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido: Sáenz Peña, José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins.

_Buenos Aires- Justo Daract (San Luis)_

Un servicio semanal. Parte desde Retiro los viernes a las 21.15 y de Justo Daract los domingos a las 18:50.

Los pasajes a Daract cuestan 4430 pesos en primera, 5325 pesos en pullman y 16020 en camarote para dos personas.

El servicio se detiene en 19 estaciones del recorrido: Sáenz Peña, José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O´Higgins, Junín, Alem, Vedia, Alberdi, Iriarte, Rufino, Laboulaye, General Levalle y Vicuña Mackenna.

_Buenos Aires- Palmira (Mendoza)_

Un servicio semanal. Parte desde Retiro los viernes a las 21.15 y de Justo Daract los domingos a las 18:50.

Los pasajes a Daract cuestan 6995 pesos en primera, 8380 pesos en pullman y 25165 en camarote para dos personas.

El servicio se detiene en 23 estaciones del recorrido: Sáenz Peña, José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O´Higgins, Junín, Alem, Vedia, Alberdi, Iriarte, Rufino, Laboulaye, General Levalle, Vicuña Mackenna, Justo Daract, Beasley, La Paz y Lib. Gral. San Martín.

_Buenos Aires - Bahía Blanca_

El tren que conecta Constitución con Bahía Blanca se encuentra interrumpido por el estado de la infraestructura de vías, la cual no es apta para la circulación segura de los trenes de pasajeros.

Ante cualquier duda o consulta, la persona que viaja puede ingresar en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos