Venezuela dio el batacazo con un golazo: 1-1 en Brasil

Por Hernando Maderna

No había lugar para sorpresas. Brasil le ganab cómodo a Venezuela y hasta se daba el lujo de sacar a jugadores como Casemiro y Vinícius. Si bien la ventaja era de apenas un gol, el local se sentía tan seguro que sobró el partido. No lo liquidó, se puso a pensar en cuidar piernas y un tremendo golazo lo dejó con un empate con sabor a derrota frente a Venezuela. Fue a los 40’ del ST cuando el ingresado Bello capturó una pelota dentro del área y con una pirueta en el aire (y de espaldas) la puso junto a un palo para poner el inesperado 1-1 para el equipo del Bocha Batista. Con este resultado, entonces, Brasil no pudo mantener el puntaje perfecto y la Selección Argentina cerró esta tercera fecha como el único puntero de las Eliminatorias.



Brasil fue más pero se durmió

Desde apenas arrancado el partido, el equipo de Diniz demostró ser superior. Jugando con casi cuatro delanteros (Rodrygo. Neymar y Vinícius por detrás de Richarlison), Brasil utilizó todo el ancho de la cancha. Del otro lado, Batista paró dos línea de cuatro con la idea de romper el juego rival y poder salir con algún pelotazo largo para Rondón. Las dos primeras chances fueron desde los pies de Neymar, con remates de media distancia. Sin embargo, todo esa potencial del local no terminó con claridad en los últimos metros. Por eso es que el primer tiempo terminó sin goles. Brasil manejó la pelota y atacó, pero siempre le faltó el último pase para poder definir. En defensa, a su vez, apenas sufrió con alguna pelota parada que terminó con el cabezazo de algún jugador venezolano.

El empate y golazo del final

Para el segundo tiempo, Batista buscó redoblar la apuesta defensiva. Pasó del 4-4-2 a parar cinco volantes y jugar con sólo Rondón como delantera. La apuesta no salió bien. Muy atrás, en los primeros cinco minutos fue todo del local. Neymar casi la cuelga de un ángulo y del tiro de esquina posterior a ese remate atajado por Romo llegó el 1-0 con un cabezazo de Gabriel. Era triunfo hasta ese remate de otro partido y la locura venezolana del final.