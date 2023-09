Imprevisto choque en el Mercosur por el peaje en la hidrovía Paraguay Paraná

Cámara Naviera Argentina en alerta por la hidrovía.



¿La Cámara Naviera Argentina teme que le aumenten el peaje en la hidrovía? Esto sucede el miércoles 26/09 cuando hay una reunión en la Ciudad de Buenos Aires entre los representantes de 5 países involucrados en la ruta fluvial, corazón del Mercosur.

En Paraguay, el vicepresidente Pedro Alliana afirmó que el Gobierno argentino propuso reducir 40% la tarifa de US$ 1,47 por Tonelada de Registro Neto (TRN) impuesta al tráfico internacional desde el 01/01/2023.



“Están queriendo bajar 40% este peaje que cobran de manera injusta y arbitraria a las barcazas paraguayas, pero nosotros nos plantamos, les indicamos que no podemos firma un acuerdo de forma unilateral. Es una discusión que debe ser llevada al pleno del Mercosur”, dijo Alliana a Unicanal, de Asunción.



"Argentina que, exige un pago de US$ 1,47 (G. 10.716) a embarcaciones extranjeras, pero solo 1,47 peso argentino (G. 30) a embarcaciones argentinas; irá a las urnas el 22/10 y el 10/12 asumirá el nuevo presidente. El gobierno de Santiago Peña anunció el 08/09 que Paraguay recurriría al Tribunal del Mercado Común del Sur, sumado a un pedido de arbitraje dentro de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía para zanjar la problemática."

En el artículo 5 del Acuerdo de Transporte Fluvial de la vía navegable, de 1995, no se puede establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, sin previo acuerdo de los países signatarios.

El Gobierno argentino afirma que el peaje es cobrado dentro de sus aguas territoriales o sea que no es un transporte internacional, y se aplica para todos los buques que pasen por el Puerto de Santa Fe-Confluencia, sin importar la bandera.

Pero el asunto sigue escalando. ¿Cuál será el próximo round?

En este contexto, la Cámara Naviera Argentina difundió su comunicado acerca del peaje en la hidrovía Paraguay Paraná, que refleja un temor a que se modifique el statu-quo vigente:

"La Cámara Naviera Argentina, atenta al debate hecho público y surgido ante la disconformidad de sectores del Armamento y funcionarios de miembros del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay Paraná, siente la obligación de dejar en claro los siguientes aspectos que permiten delimitar la controversia aparecida:

## El peaje que abonan los armadores argentinos cuando sus unidades realizan el tráfico internacional dentro de la HidrovÍa, es del mismo valor y moneda que el aquel pagado por todo otro buque extranjero que transita en la mencionada vía. Es decir, no reciben ningún beneficio frente a las demás banderas.

Dicho de otro modo, no se observa discriminación alguna para con buques ajenos a la matricula nacional.

## Para el tráfico de cabotaje, las autoridades nacionales, cumpliendo con una medida para fomentar la Marina Mercante Nacional, el comercio interior argentino, y en concordancia con lo normado en el propio Acuerdo de la HPP, ha establecido una tarifa cuasi simbólica en moneda local. Es asimismo oportuno aclarar que en este caso tampoco existe discriminación para distintas banderas, puesto que también abarca todo buque extranjero que cumpla con los requisitos exigibles para realizar cabotaje.

En síntesis, la tarifa por peaje de la Hidrovía Paraguay Paraná en todos sus tramos no discrimina banderas, identifica tráficos.

La Cámara Naviera Argentina, reiterando lo expuesto en todas las reuniones mantenidas sobre el tema, reafirma que no debe existir ninguna carga, tarifaria o impositiva, que eleve los costos del transporte fluvial y marítimo, cuando este se efectúe entre puertos argentinos, cumpliendo con los objetivos de incrementar la bandera nacional, abaratando el flete interno y contribuyendo a la preservación del medio ambiente."