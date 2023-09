El radical Leandro Zdero logró un triunfo histórico, Jorge Capitanich reconoció la derrota

Por Florencia Illbele

Quién es Leandro “el Zorro” Zdero, el candidato de Juntos que puso en jaque a Capitanich y es el nuevo gobernador de Chaco

Cronología de un día bisagra para el radical que logró un triunfo histórico en primera vuelta. Con el 60% de las mesas escrutadas, el candidato de Frente Chaqueño reconoció la derrota



(Desde Resistencia, Chaco) Después de imponerse en la interna de Juntos por el Cambio en las PASO provinciales, el radical Leandro Zdero dio el batacazo en las elecciones de este domingo y volvió a poner en jaque al actual Gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, que apostaba a su reelección en primera vuelta con el Frente Chaqueño. Con casi el 60% de las mesas escrutadas, alcanzaba el 46% de los votos y superaba al actual mandatario, que obtenía el 40% y lo llamó para reconocer la derrota en primera vuelta.

Así, Chaco pasa a manos del radicalismo después de 16 años, cuando el entonces mandatario Roy Nikisch (UCR) perdió la elección con “Coqui”. Acompañado de la candidata a la presidencia de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y por el gobernador de Corriente, Gustavo Valdés, los senadores Carolina Losada y Luis Naidenoff y Ricardo López Murphy en el búnker de Zdero todo era felicidad este domingo a la noche.

“Muchas gracias”, fue lo primero que dijo el gobernador electo y agregó: “El desafío que tenemos los chaqueños es el desafío de todos, de reparar la provincia para que vivamos mejor. Ese compromiso que hicimos lo vamos a honrar y, a partir de mañana, comenzaremos a trabajar fuertemente para tener una transición ordenada”.

La chance de lograr la gobernación en primera vuelta había puesto a soñar a los radicales que, tras el triunfo de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, y el del propio Valdés en su provincia, también buscaban dar el batacazo y sumar una provincia más a Juntos por el Cambio.

Leandro Zdero votó este domingo a las 10 de la mañana la Escuela Primaria 336 “Enrique Banchs” de Resistencia y fue aplaudido por las autoridades de mesa y los vecinos

Justamente, este domingo minutos antes de las 10, cuando la sensación térmica alcanzaba los 34°, el candidato de JxC hizo su ingreso a la Escuela Primaria 336 “Enrique Banchs” de Resistencia para votar. Al salir del cuarto oscuro fue aplaudido por los vecinos y autoridades de mesa. Luego, en diálogo con los medios, hizo hincapié en la concurrencia. “El voto es el arma más poderosa que tienen los ciudadanos. Todos esperamos que se defina en primera vuelta, pero vamos a esperar. Hoy los chaqueños tenemos una oportunidad única de hacer historia. Hay un fin de ciclo, fueron demasiados años de mentira”, afirmó. Luego, el escrutinio le daría lo que tanto quería: la victoria.

Quién es Leandro Zdero

Nació el 18 de enero de 1971 en la ciudad chaqueña de Quitilipi. “Leo”, “Lean” o “El Zorro”, como lo llaman los íntimos, tiene 52 años y es arquitecto y docente universitario. Desde hace casi treinta está casado con Verónica y es padre de tres hijos varones: Santiago, Julián y Luciano.

Según afirma en sus redes sociales, la política es su “pasión”. “Ando siempre con las zapatillas dispuesto a recorrer. Pongo el despertador a las 6, aunque me levanto antes. Armo mi mate y me voy a la oficina. Hace unos años que la realidad de Chaco nos informa que vivimos cada vez peor. La salud no nos puede curar. La educación no es la misma. Y no se puede salir a la calle como antes. Nos faltan el respeto hace 16 años y esos mismos no nos van a sacar de esto. Por eso trabajo para ser el gobernador de Chaco. Me comprometo con una gestión que sea parte de la solución y no del problema. El cambio es ahora”, sostiene Zdero en el spot, que colgó en su perfil de Instagram.

Leandro Zdero está casado desde hace 27 años con Verónica y tiene tres hijos: Santiago, Julián y Luciano

Su carrera política

“El Zorro” empezó a militar en la Universidad Nacional del Nordeste, de donde se graduó de arquitecto en 1995, y se afilió a la Unión Cívica Radical (UCR) con la que llegó a ser diputado provincial entre 2005 y 2009. De 2011 a 2013, se desempeñó como Secretario de Gobierno de Resistencia. Luego, de 2013 a 2015, fue jefe de Gabinete de la Municipalidad de la capital chaqueña.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, entre marzo de 2016 y diciembre de 2017, fue jefe regional Nordeste en la Administración Nacional de la Seguridad Social. Su gestión fue criticada por el actual delegado regional de la ANSES, Agustín Aleman. “Zdero fue el mayor ajustador que pasó por ANSES. Dejó un tendal de 2.746 chaqueñas y chaqueños sin pensiones”, dijo en declaraciones a El Diario de la Región.

A partir del 2021, el radical ocupa una banca en la Legislatura provincial desde la cual, en lo que va del 2023, ya presentó siete proyectos ley. Uno de los más destacados, aunque con fecha de hace dos años, tuvo que ver con la capacitación obligatoria en “Discapacidad” para todas las personas que integran los tres poderes del Estado provincial.

“El objetivo es conocer y aplicar herramientas de comunicación para garantizar la atención y orientación al ciudadano con discapacidad, experimentar y reflexionar sobre las barreras físicas, sociales, de comunicación y de vulnerabilidad que afrontan las personas con discapacidad como así también la necesidad de remover dichas barreras, promoviendo la inclusión”, sostuvo Zdero en los fundamentos.

"Me comprometo con una gestión que sea parte de la solución y no del problema. El cambio es ahora”, dice Zdero en su spot

En mayo de 2022, Zdero se lanzó como candidato a gobernador de Chaco. Un año después, en junio de 2023, se presentó como precandidato por Juntos por el Cambio enfrentando en la interna a Juan Carlos Polini. Los chaqueños lo acompañaron: “El Zorro” se impuso con un total de 121.970 votos superando los 103.508 de su compañero. Además, la sumatoria de ambos superó por cinco puntos a los obtenidos por el Frente Chaqueño de Jorge Capitanich.

Su padrino político es el actual gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, quien participó de su acto de cierre de campaña y, este domingo, volvió a acompañarlo junto a Patricia Bullrich. Ahora, arengado por el triunfo de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, Zdero intentará el próximo 8 de octubre destronar al peronismo en Chaco y sumar una provincia más a JxC.

“Voy a ser el gobernador que ponga fin a la improvisación y el desorden”, dojo Zdero en un reportaje con Diario Chaco días antes de la elección de este domingo en la que también se refirió a un “fin de ciclo” de “los que están, que ya nos mintieron hace 16 años”. “Queremos poder representar a ese 65% que dice basta”, sostuvo.

Gustavo Valdés, Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro

Sobre el caso Cecilia Strzyzowski

Si bien el candidato de Juntos por el Cambio aseguró que iba a dejar el caso de Cecilia Strzyzowski “por fuera de la campaña por respeto a la familia y a la víctima”, lo cierto es que desde que se conoció la noticia del crimen, fecha que coincidió con las PASO provinciales, Zdero hizo varias declaraciones públicas al respecto.

Una de las primeras fue a fines de junio y usó sus redes sociales. “Solidaridad con Gloria, su familia y el pueblo de Chaco. Estamos en un Chaco que se maneja con tanta impunidad, al nivel de apretar y operar desde las cárceles para presionar a la justicia. Votamos la ley para prohibir celulares en las cárceles, pero Capitanich lo vetó. Y así estamos... Necesitamos Justicia independiente. Necesitamos que esto se termine”, dijo a días del femicidio.

Consultado por los medios, este domingo, volvió a referirse al caso, aunque sin dar nombres. “(El crimen de Cecilia) expuso una realidad que era un secreto a voces: un Estado paralelo y gente que se hizo millonaria a costilla de los pobres. Chaco es una provincia de oscuridad e impunidad y espero que los chaqueños se animen a hacer historia”, aseguró.