Argentina y otros cinco países fueron invitados a incorporarse al grupo económico BRICS

Integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Tras semanas de negociaciones, y con el apoyo diplomático de India, China y Brasil, el Gobierno logró que el país pueda formar parte de un grupo que representa el 23% del PBI mundial y el 18% del comercio mundial desde el 1 de enero del 2024. Excepto que el presidente que asuma el próximo 10 de diciembre se oponga.

Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, dialogó con Bloomberg Línea este jueves en el evento organizado por el Consejo de las Américas, y dijo que estar en los BRICS “le abre la posibilidad a la Argentina de continuar afianzando mercados donde la Argentina hoy ya está”. Además, afirmó que esta incorporación permitirá “aumentar el nivel de exportaciones”.

¿Qué representa el ingreso de Argentina a este grupo económico?

El ingreso a los BRICS hoy le abre la posibilidad a la Argentina de continuar afianzando mercados donde la Argentina hoy ya está, mercados importantes como son el de la India que viene creciendo, el de China y el de Brasil fundamentalmente y encontrar así la posibilidad de aumentar su oferta exportable agregando valor a su producción y a su producción exportadora. En ese sentido lo que promovemos es la posibilidad de que la Argentina a partir de contar con comercio en esos mercados pueda aumentar su oferta exportable y de ese modo aumentar su nivel de exportaciones. Lo que vemos es un camino ascendente en ese sentido. Ahora, al haber afianzado este vínculo político y comercial con los BRICS, lo que vemos es una gran posibilidad.

¿Qué mecanismos y beneficios se pueden abrir para Argentina a partir de los BRICS?

Las herramientas que podemos llegar a tener allí es parte de la discusión que la Argentina viene dando. La Argentina viene discutiendo sobre la necesidad de un cambio en la arquitectura financiera global, fundamentalmente porque vemos que hay desvíos de mucha notoriedad en los principios que regían al FMI después de la segunda guerra mundial o mismo al Banco Mundial. La necesidad de avanzar en una nueva arquitectura financiera global tiene que ser parte de una discusión, de un señalamiento de la Argentina, pero a su vez que lo venimos haciendo en el G20 del 2021, en el G20 del año pasado y en este año también lo vamos a volver a plantear, la necesidad de una nueva arquitectura financiera global. Pero si bien señalamos eso, también tenemos que buscar soluciones concretas ahora, por eso avanzar con el nuevo banco de desarrollo, con nuevos mecanismos de financiamiento que tengan presentes, que tengan instrumentos que se vinculen a las necesidades de la Argentina de un país de renta media que está en proceso de desarrollo.

¿Y qué mecanismos se van a abrir?

Ese es el segundo paso, el primer paso fue ingresar a los BRICS, el segundo paso va a ser ingresar al nuevo banco de desarrollo.

¿Qué le parece el rechazo que expresó Patricia Bullrich sobre la incorporación al BRICS?

Son cosas que se dicen en campaña, es una posición política, pero nada de eso tiene que ver con lo que es la realidad hoy. Entre los empresarios que la escucharon, la mayoría comercia con China o recibe productos de China para sus cadenas productivas. También comercian con Brasil, con lo cual está bien que haya posiciones políticas y se entiende, es parte del trayecto electoral, pero tiene poco que ver con la realidad geopolítica hoy. Hoy la Argentina abre posibilidades en su ingreso a los BRICS y eso es importante. Tres de los cuatro principales socios comerciales de Argentina están en los BRICS, seguramente (Bullrich) deberá ser asesorada por su equipo si eventualmente le toca llevar adelante los destinos del país, porque lo que ha dicho no tiene ningún sentido.